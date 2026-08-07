GST रिटर्न नहीं भरा तो रजिस्ट्रेशन हो सकता है सस्पेंड या कैंसिल, जानिए आपके कारोबार पर क्या पड़ेगा असर

GST कानून में ITC क्लेम करने की समय सीमा तय की गई है। सामान्य परिस्थितियों में किसी वित्तीय वर्ष से संबंधित ITC अगले वर्ष 30 नवंबर तक क्लेम किया जा सकता है। हालांकि यदि किसी कारोबारी का GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया था और बाद में रिवोक (Revocation) कर दिया गया, तो उसे कुछ विशेष परिस्थितियों में लंबित अवधि का ITC क्लेम करने का अवसर मिल सकता है। इसके लिए निर्धारित समय सीमा का पालन करना आवश्यक होता है।