GST रिटर्न नहीं भरा तो रजिस्ट्रेशन हो सकता है सस्पेंड या कैंसिल, जानिए आपके कारोबार पर क्या पड़ेगा असर

GST registration suspension reasons
देशभर में लाखों छोटे व्यापारी और कारोबारी जीएसटी (GST) व्यवस्था के तहत कारोबार कर रहे हैं। लेकिन कई बार व्यस्तता, वित्तीय परेशानी या जानकारी के अभाव में रिटर्न समय पर दाखिल नहीं हो पाते। ऐसे में सबसे बड़ा खतरा यह होता है कि आपका GST रजिस्ट्रेशन सस्पेंड (Suspend) या कैंसिल (Cancel) हो सकता है।
कई कारोबारी यह मान लेते हैं कि कुछ महीने रिटर्न न भरने से कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि वास्तविकता यह है कि लगातार रिटर्न न भरने पर टैक्स विभाग कार्रवाई शुरू कर सकता है। इसका असर केवल टैक्स अनुपालन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आपके ग्राहकों, बैंकिंग, इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) और पूरे कारोबार पर पड़ सकता है।
यदि कोई पंजीकृत कारोबारी लगातार निर्धारित अवधि तक GST रिटर्न दाखिल नहीं करता, तो विभाग उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर सकता है। आमतौर पर पहले शो कॉज नोटिस (SCN) जारी किया जाता है और कारोबारी को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाता है।
यदि नोटिस का जवाब नहीं दिया जाता या लंबित रिटर्न दाखिल नहीं किए जाते, तो रजिस्ट्रेशन पहले सस्पेंड और बाद में कैंसिल किया जा सकता है। इसका मतलब है कि सरकार यह मान लेती है कि संबंधित व्यक्ति जीएसटी नियमों का पालन नहीं कर रहा है। सस्पेंड और कैंसिल दोनों में अंतर होता है। कई लोग इन दोनों शब्दों को एक जैसा समझते हैं, जबकि दोनों स्थितियों में बड़ा अंतर होता है।
सस्पेंशन का मतलब है कि आपका GST नंबर अस्थायी रूप से निष्क्रिय हो गया है। इस दौरान आप GST इनवॉइस जारी नहीं कर सकते, रिटर्न दाखिल नहीं कर सकते और नए इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ भी नहीं ले सकते।
हालांकि यह स्थिति स्थायी नहीं होती। यदि आप लंबित रिटर्न दाखिल कर देते हैं और आवश्यक अनुपालन पूरा कर लेते हैं, तो कई मामलों में रजिस्ट्रेशन फिर से सक्रिय हो सकता है। यानी सस्पेंशन एक तरह की चेतावनी की स्थिति है, जहां कारोबारी के पास सुधार का मौका मौजूद रहता है।
कैंसिलेशन ज्यादा गंभीर स्थिति होती है। इसमें आपका GST रजिस्ट्रेशन पूरी तरह समाप्त माना जाता है। इसके बाद आप कानूनी रूप से GST इनवॉइस जारी नहीं कर सकते, GST संग्रह नहीं कर सकते और ITC का लाभ भी नहीं ले सकते।
इसके अलावा कैंसिलेशन के समय आपके पास मौजूद स्टॉक, सेमी-फिनिश्ड माल, फिनिश्ड गुड्स और पूंजीगत सामान (Capital Goods) पर लिए गए ITC का हिसाब भी देना पड़ता है।
यहीं से अधिकांश कारोबारियों की परेशानी बढ़ती है। यदि रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है, तो आपको पहले से लिए गए कुछ ITC को रिवर्स (Reverse) करना पड़ सकता है।
स्टॉक और माल के मामले में इनपुट, सेमी-फिनिश्ड और फिनिश्ड गुड्स के लिए उस माल पर पहले लिया गया ITC या वर्तमान बाजार मूल्य पर लागू आउटपुट टैक्स में से जो राशि अधिक हो, उसे रिवर्स करना होगा। यानी सरकार यह सुनिश्चित करती है कि कैंसिलेशन के बाद कोई अनुचित ITC लाभ न बचा रहे।
वहीं पूंजीगत सामान (Capital Goods) के मामले में यदि आपने मशीन, उपकरण या अन्य पूंजीगत सामान पर ITC लिया था, तो उसकी अलग गणना होती है।
इसमें मूल ITC राशि से प्रत्येक तिमाही (Quarter) के लिए 5 प्रतिशत की कटौती की जाती है। इसके बाद बची हुई ITC राशि और उस सामान पर लागू आउटपुट टैक्स की तुलना की जाती है। जो राशि अधिक होती है, वही रिवर्स करनी पड़ती है।
कैंसिलेशन के बाद ITC रिवर्सल को सही तरीके से रिपोर्ट करना जरूरी होता है। यह राशि आमतौर पर अंतिम GSTR-3B रिटर्न में ITC Reversal सेक्शन में GSTR-10 (Final Return) में दर्शानी होती है। यदि यह प्रक्रिया सही तरीके से पूरी नहीं की जाती, तो भविष्य में विभागीय नोटिस या अतिरिक्त देनदारी का सामना करना पड़ सकता है।
बहुत से कारोबारी यह सोचते हैं कि यदि भविष्य में नियम बदल जाएं या उनका रजिस्ट्रेशन फिर से चालू हो जाए, तो रिवर्स की गई ITC वापस मिल जाएगी।
लेकिन Finance (No. 2) Act, 2024 के प्रावधानों के अनुसार, एक बार रिवर्स की गई ITC का रिफंड सामान्य रूप से उपलब्ध नहीं होगा। इसलिए ITC रिवर्सल से पहले पूरी गणना सावधानी से करना महत्वपूर्ण है।
GST कानून में ITC क्लेम करने की समय सीमा तय की गई है। सामान्य परिस्थितियों में किसी वित्तीय वर्ष से संबंधित ITC अगले वर्ष 30 नवंबर तक क्लेम किया जा सकता है। हालांकि यदि किसी कारोबारी का GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया था और बाद में रिवोक (Revocation) कर दिया गया, तो उसे कुछ विशेष परिस्थितियों में लंबित अवधि का ITC क्लेम करने का अवसर मिल सकता है। इसके लिए निर्धारित समय सीमा का पालन करना आवश्यक होता है।
GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने का असर केवल टैक्स तक सीमित नहीं रहता। आज कई बैंक और वित्तीय संस्थान बिजनेस लोन, ओवरड्राफ्ट और क्रेडिट सुविधाओं का मूल्यांकन करते समय GST डेटा का उपयोग करते हैं।
इसलिए GST अनुपालन अब केवल टैक्स विभाग की जरूरत नहीं, बल्कि व्यापारिक विश्वसनीयता का भी हिस्सा बन चुका है।
यदि रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा स्वतः (Suo Moto) कैंसिल किया गया है, तो कई मामलों में उसे पुनः चालू कराया जा सकता है। इसके लिए कारोबारी को GST REG-21 फॉर्म के माध्यम से Revocation of Cancellation के लिए आवेदन करना होता है।
साथ ही लंबित रिटर्न दाखिल करने होते हैं। टैक्स, ब्याज और जुर्माना (यदि लागू हो) जमा करना होता है। आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं। निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि देर होने पर प्रक्रिया जटिल हो सकती है।
यदि आपका GST रजिस्ट्रेशन अभी सस्पेंड है, तो इसे हल्के में न लें। लंबित रिटर्न जल्द से जल्द दाखिल करें और नोटिस का जवाब दें। कई मामलों में इससे रजिस्ट्रेशन दोबारा सक्रिय हो जाता है।
यदि रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है, तो पहले यह जांचें कि कैंसिलेशन का कारण क्या है और क्या आप रिवोकेशन के पात्र हैं। साथ ही स्टॉक और पूंजीगत सामान पर ITC की सही गणना कर आवश्यक रिटर्न दाखिल करें।
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