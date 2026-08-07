पंजाब में सिर्फ 3.67% वन, हरित क्रांति का ‘हीरो’ वन क्षेत्र बचाने में फिसड्डी!

पंजाब की पहचान खेतों से है, लेकिन स्वस्थ पर्यावरण के लिए केवल खेती पर्याप्त नहीं होती। जंगल जल, मिट्टी, जैव विविधता और जलवायु संतुलन की आधारशिला हैं। आज जब राज्य का केवल 3.67 प्रतिशत हिस्सा वन क्षेत्र के रूप में बचा है, और उसका अधिकांश भाग केवल तीन शिवालिक जिलों में सिमटा हुआ है, तब हरियाली बढ़ाना केवल पर्यावरण का मुद्दा नहीं, बल्कि कृषि, जल सुरक्षा और भविष्य की पीढ़ियों से जुड़ा विकास का प्रश्न भी है। यदि खेती और पर्यावरण के बीच संतुलन नहीं बनाया गया, तो आने वाले वर्षों में पंजाब को जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों के संकट का और गंभीर सामना करना पड़ सकता है।