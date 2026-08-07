किराये की दुकान या अपनी दुकान: बिजनेस लोन में किसे मिलता है ज्यादा फायदा?

कई कारोबारी लंबी अवधि की लीज पर दुकान या कमर्शियल स्पेस लेते हैं। यह स्थिति किराये और स्वामित्व के बीच मानी जा सकती है। यदि लीज 10, 15 या 20 वर्षों जैसी लंबी अवधि की है और कानूनी रूप से मजबूत दस्तावेज उपलब्ध हैं, तो बैंक इसे सामान्य किराये की व्यवस्था की तुलना में अधिक स्थिर मान सकते हैं। विशेष रूप से मॉल, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और औद्योगिक क्षेत्रों में संचालित व्यवसायों के लिए लीज मॉडल आम है।