आध्यात्मिक पर्यटन में Gen Z की दिलचस्पी: कैसे बदल रही है युवा पीढ़ी की आध्यात्मिक यात्रा की परिभाषा?

क्या आपने कभी सोचा है कि आध्यात्मिक यात्रा का नया रूप कैसा हो सकता है? एक समय था जब तीर्थयात्रा का नाम सुनते ही आंखों के सामने बुजुर्गों की टोली, हाथ में कमंडल और केवल मोक्ष या पुण्य कमाने की इच्छा घूम जाती थी। लेकिन आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। आज भारत की युवा पीढ़ी विशेषकर 'जनरेशन Z' (लगभग 1997 से 2012 के बीच जन्मे युवा) धार्मिक स्थलों का रुख केवल पारंपरिक पूजा-अर्चना के लिए नहीं, बल्कि आत्म-खोज, मानसिक शांति, सांस्कृतिक अनुभव और एक नए जीवन-दृष्टिकोण के लिए कर रही है। हाल ही में सामने आए आंकड़े और शोध इस बात की गवाही देते हैं कि भारत में आध्यात्मिक पर्यटन (Spiritual Tourism) अब केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं रहा; यह Gen Z की जीवनशैली और उनकी आत्मिक यात्रा का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है।