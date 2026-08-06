आध्यात्मिक पर्यटन में Gen Z की दिलचस्पी: कैसे बदल रही है युवा पीढ़ी की आध्यात्मिक यात्रा की परिभाषा?

Genz या मंदिर? (AI)
क्या आपने कभी सोचा है कि आध्यात्मिक यात्रा का नया रूप कैसा हो सकता है? एक समय था जब तीर्थयात्रा का नाम सुनते ही आंखों के सामने बुजुर्गों की टोली, हाथ में कमंडल और केवल मोक्ष या पुण्य कमाने की इच्छा घूम जाती थी। लेकिन आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। आज भारत की युवा पीढ़ी विशेषकर 'जनरेशन Z' (लगभग 1997 से 2012 के बीच जन्मे युवा) धार्मिक स्थलों का रुख केवल पारंपरिक पूजा-अर्चना के लिए नहीं, बल्कि आत्म-खोज, मानसिक शांति, सांस्कृतिक अनुभव और एक नए जीवन-दृष्टिकोण के लिए कर रही है। हाल ही में सामने आए आंकड़े और शोध इस बात की गवाही देते हैं कि भारत में आध्यात्मिक पर्यटन (Spiritual Tourism) अब केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं रहा; यह Gen Z की जीवनशैली और उनकी आत्मिक यात्रा का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है।
आज की युवा पीढ़ी के लिए तीर्थयात्रा केवल किसी मंदिर में जाकर शीश नवा देने तक सीमित नहीं है। यह यात्रा उनके लिए मानसिक संतुलन, तनाव से मुक्ति और सांस्कृतिक जुड़ाव का एक जरिया है। हालिया ट्रैवल डेटा और रिपोर्ट्स इस बात की गहराई को उजागर करते हैं:
आध्यात्मिक यात्राओं में 53% से अधिक हिस्सेदारी: redBus के आंकड़ों (FY26) के अनुसार, भारत में आध्यात्मिक स्थलों की यात्राओं में 53 प्रतिशत से अधिक बुकिंग्स Gen Z और युवा वयस्कों द्वारा की जा रही हैं। यह आंकड़ा पिछले वर्षों की तुलना में एक अभूतपूर्व वृद्धि दिखाता है।
कर्नाटक और तिरुपति मार्ग की लोकप्रियता: कर्नाटक के बेंगलुरु-तिरुपति मार्ग पर यह प्रवृत्ति और भी तीव्र देखी गई है। इस रूट पर 18 से 30 वर्ष के युवाओं ने आध्यात्मिक बस बुकिंग में 56 प्रतिशत हिस्सा लिया, जो राष्ट्रीय औसत से भी कहीं अधिक है।
अनुभव-आधारित मॉडल (Experience-based Tourism): KPMG और PHDCCI की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में आध्यात्मिक पर्यटन अब पारंपरिक 'दर्शन' से आगे बढ़कर 'अनुभवात्मक पर्यटन' (Experiential Tourism) में बदल चुका है। इसमें योग, वेलनेस, स्थानीय कला-संस्कृति और जीवनशैली से जुड़ी यात्राएं शामिल हैं।
Gen Z का रुझान अचानक से आध्यात्मिकता की ओर क्यों बढ़ा? इसके पीछे कई सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी कारण काम कर रहे हैं:
Gen Z की सबसे खास बात यह है कि वे परंपराओं को खारिज नहीं करते, बल्कि उन्हें अपने अंदाज में नए रूप में ढाल लेते हैं। इसका सबसे अनूठा और चर्चित उदाहरण है ‘भजन क्लबिंग’ (Bhajan Clubbing)।
यह एक ऐसा अनूठा आयोजन है जहाँ पारंपरिक भजनों, मंत्रों और कव्वालियों को आधुनिक म्यूज़िक बीट्स, डीजे लाइट्स और सामूहिक ऊर्जा के साथ प्रस्तुत किया जाता है।
Gen Z का यह बदलाव केवल एक अस्थाई ट्रेंड नहीं है, बल्कि यह पर्यटन उद्योग और समाज के लिए एक बड़ा अवसर लेकर आया है:
जनरेशन Z के लिए पवित्र स्थलों की यात्रा अब केवल एक धार्मिक दायित्व नहीं है। यह आत्म-शांति, सांस्कृतिक पहचान, मानसिक स्वास्थ्य और इस डिजिटल युग में खुद को दोबारा पाने का एक जरिया बन चुकी है। वे अपनी विरासत को खारिज करने के बजाय उसे एक नए, आधुनिक और रचनात्मक नजरिए से अपना रहे हैं। चाहे वह वाराणसी के शांत घाट हों, तिरुपति की अनुशासित तीर्थयात्रा हो, ऋषिकेश में गंगा किनारे ध्यान लगाना हो, या फिर भजन क्लबिंग में सकारात्मक ऊर्जा के साथ झूमना हो युवाओं का यह नया रुझान साबित करता है कि आध्यात्मिकता कभी पुरानी नहीं होती, वह बस हर पीढ़ी के साथ एक नया और खूबसूरत रूप ले लेती है। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि युवाओं की आत्मा की खोज है।
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