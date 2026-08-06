दिमाग के छुपे धोखे: जानिए कैसे आपका मस्तिष्क आपको भ्रमित करता है

मानव मस्तिष्क ब्रह्मांड की सबसे जटिल और शक्तिशाली संरचनाओं में से एक है। यह हर सेकंड लाखों सूचनाओं को प्रोसेस करता है और हमारे रोजमर्रा के फैसलों को संचालित करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही शक्तिशाली दिमाग कई बार आपके साथ ही चालाकी कर बैठता है? मनोविज्ञान (Psychology) की भाषा में इसे "कॉग्निटिव बायस" (Cognitive Bias) या मानसिक भ्रम कहा जाता है। अक्सर हमें लगता है कि हमारे द्वारा लिए गए निर्णय पूरी तरह से तार्किक (Logical) हैं, लेकिन हकीकत में हमारा दिमाग शॉर्टकट लेने के चक्कर में हमें ऐसे धोखे देता है जिनका अहसास तक हमें नहीं होता। आइए जानते हैं दिमाग की ऐसी ही 6 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स के बारे में जो रोजमर्रा की जिंदगी में हमें अनजाने में बेवकूफ बनाती हैं।