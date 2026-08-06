7 अगस्त 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

Patrika+

दिमाग के छुपे धोखे: जानिए कैसे आपका मस्तिष्क आपको भ्रमित करता है

क्या आपका दिमाग भी आपको धोखा देता है? जानिए स्पॉटलाइट इफेक्ट और कन्फर्मेशन बायस जैसी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जो आपके फैसलों को प्रभावित करती हैं।
4 min read
Google source verification

भारत

image

Chitra Badoliya

Aug 06, 2026

Brain

क्या आपका दिमाग आपको उल्लू बना रहा है? (AI)

मानव मस्तिष्क ब्रह्मांड की सबसे जटिल और शक्तिशाली संरचनाओं में से एक है। यह हर सेकंड लाखों सूचनाओं को प्रोसेस करता है और हमारे रोजमर्रा के फैसलों को संचालित करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही शक्तिशाली दिमाग कई बार आपके साथ ही चालाकी कर बैठता है? मनोविज्ञान (Psychology) की भाषा में इसे "कॉग्निटिव बायस" (Cognitive Bias) या मानसिक भ्रम कहा जाता है। अक्सर हमें लगता है कि हमारे द्वारा लिए गए निर्णय पूरी तरह से तार्किक (Logical) हैं, लेकिन हकीकत में हमारा दिमाग शॉर्टकट लेने के चक्कर में हमें ऐसे धोखे देता है जिनका अहसास तक हमें नहीं होता। आइए जानते हैं दिमाग की ऐसी ही 6 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स के बारे में जो रोजमर्रा की जिंदगी में हमें अनजाने में बेवकूफ बनाती हैं।

स्पॉटलाइट इफेक्ट (The Spotlight Effect): "सब लोग मुझे ही देख रहे हैं!

क्या कभी आपके कपड़ों पर हल्का-सा दाग लग जाने पर आपको ऐसा महसूस हुआ है कि पार्टी में मौजूद हर व्यक्ति सिर्फ उसी दाग को देख रहा है? मनोविज्ञान में इसे 'स्पॉटलाइट इफेक्ट' कहते हैं।

दिमाग का भ्रम: दिमाग हमें यह महसूस कराता है कि हम किसी स्टेज के बीचों-बीच खड़े हैं और एक तेज 'स्पॉटलाइट' हमारे ऊपर ही है, जिससे हमारी हर गतिविधि, गलती या पहनावे पर दुनिया की नजर है।

असली सच्चाई: सच्चाई यह है कि दुनिया का हर व्यक्ति अपनी-अपनी समस्याओं, विचारों और लुक्स को लेकर व्यस्त है। लोग आपकी 90% छोटी-मोटी गलतियों या बातों पर ध्यान भी नहीं देते। इस भ्रम को समझकर आप बेवजह की झिझक और सामाजिक डर (Social Anxiety) से बच सकते हैं।

कन्फर्मेशन बायस (Confirmation Bias): वही मानना जो मन को भाए

आज के डिजिटल दौर और सोशल मीडिया के युग में 'कन्फर्मेशन बायस' सबसे खतरनाक साइकोलॉजिकल ट्रिक्स में से एक बन चुका है।

दिमाग का भ्रम: हमारा दिमाग केवल उन्हीं खबरों, तथ्यों या तर्कों को स्वीकार करना चाहता है जो हमारी पहले से बनी सोच या धारणाओं से मेल खाते हैं।

असली सच्चाई: जब हमारे सामने कोई ऐसा तथ्य आता है जो हमारी सोच के विपरीत हो, तो हमारा दिमाग उसे तुरंत खारिज कर देता है या गलत साबित करने में लग जाता है। यही कारण है कि लोग अक्सर अपनी पसंदीदा राजनीतिक विचारधारा या मान्यताओं के खिलाफ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होते।

फ्रेमिंग इफेक्ट (The Framing Effect): शब्दों के जाल में उलझना

किराना स्टोर से लेकर बड़े-बड़े ब्रांड्स के विज्ञापनों तक, 'फ्रेमिंग इफेक्ट' का इस्तेमाल आपको सामान बेचने के लिए किया जाता है।

दिमाग का भ्रम: किसी जानकारी को किस तरह प्रस्तुत (Frame) किया गया है, उससे हमारा निर्णय पूरी तरह बदल जाता है, भले ही दोनों स्थितियों में मुख्य बात एक ही हो।

उदाहरण से समझें: यदि किसी सैनिटाइज़र पर लिखा हो कि "यह 99% कीटाणुओं को मारता है", तो दिमाग तुरंत उसे खरीद लेता है। लेकिन यदि उसी पर लिखा हो कि "इसे इस्तेमाल करने के बाद भी 1% कीटाणु बच जाते हैं", तो दिमाग झिझकने लगता है। बात एक ही है, लेकिन पेश करने का तरीका अलग है।

फ्रीक्वेंसी इल्यूजन (Frequency Illusion): अचानक हर जगह एक ही चीज दिखना

इसे 'बादर-माइनहोफ प्रभाव' (Baader-Meinhof Phenomenon) भी कहा जाता है।

दिमाग का भ्रम: मान लीजिए आपने हाल ही में लाल रंग की एक खास कार खरीदने के बारे में सोचा है। अचानक आपको सड़कों पर हर तरफ वही लाल कार दिखने लगती है और आपको लगता है कि यह कोई इत्तेफाक या चमत्कार है।

असली सच्चाई: वे लाल कारें पहले भी सड़क पर उतनी ही संख्या में मौजूद थीं। फर्क बस इतना है कि आपके दिमाग ने अब उस जानकारी को 'इंपॉर्टेंट' कैटेगरी में डाल दिया है, इसलिए वह उसे देखते ही तुरंत हाइलाइट कर देता है।

डनिंग-क्रुगर इफेक्ट (Dunning-Kruger Effect): अधूरा ज्ञान, पूरा अहंकार

इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में यह मानसिक भ्रम सबसे ज्यादा देखने को मिलता है।

दिमाग का भ्रम: जब किसी व्यक्ति को किसी विषय में बहुत कम या शुरुआती ज्ञान होता है, तो उसका दिमाग उसे यह महसूस कराता है कि वह उस विषय का बहुत बड़ा जानकार (Expert) बन चुका है।

असली सच्चाई: शुरुआती थोड़ा-सा ज्ञान इंसान में झूठा आत्मविश्वास भर देता है। इसके विपरीत, जो लोग वास्तव में विशेषज्ञ होते हैं, वे यह भली-भांति जानते हैं कि सीखने के लिए अभी कितना विशाल ज्ञान बाकी है, इसलिए वे अक्सर शांत और विनम्र रहते हैं।

संक कॉस्ट फैलेसी (Sunk Cost Fallacy): पुराने नुकसान को बचाने में बड़ा नुकसान

क्या आप कभी किसी बेहद बोरिंग मूवी को सिर्फ इसलिए पूरा देखते हैं क्योंकि आपने टिकट के पैसे दिए थे? यदि हां, तो आप 'संक कॉस्ट फैलेसी' के शिकार हैं।

दिमाग का भ्रम: हमारा दिमाग किसी नुकसानदेह स्थिति, खराब रिश्ते या असफल बिजनेस प्रोजेक्ट से सिर्फ इसलिए बाहर नहीं निकलने देता क्योंकि हम उसमें पहले ही काफी समय, ऊर्जा या पैसा लगा चुके होते हैं।

असली सच्चाई: दिमाग यह नहीं समझ पाता कि जो समय या पैसा डूब चुका है (Sunk Cost), वह वापस नहीं आएगा। उस डूबे हुए पैसे को बचाने के चक्कर में हम अपनी वर्तमान ऊर्जा और भविष्य का समय भी बर्बाद कर बैठते हैं।

एंकरिंग इफेक्ट (Anchoring Effect): पहली जानकारी का गहरा असर

दिमाग का भ्रम: हमारा दिमाग किसी भी चीज का मूल्यांकन करते समय सबसे पहले मिली जानकारी या आंकड़े को ही अपना 'आधार' (Anchor) बना लेता है, चाहे वह सही हो या गलत।

उदाहरण से समझें: यदि किसी कपड़े की कीमत पहले ₹5,000 बताई जाए और बाद में डिस्काउंट देकर उसे ₹2,000 में दिया जाए, तो दिमाग को ₹2,000 की डील बहुत फायदेमंद लगती है। भले ही उस कपड़े की असल कीमत ₹1,000 ही क्यों न हो, पहली बार सुनी गई कीमत (₹5,000) ने आपके दिमाग में एंकर का काम किया।

निगेटिविटी बायस (Negativity Bias): सकारात्मकता पर नकारात्मकता भारी

दिमाग का भ्रम: हमारा मस्तिष्क अच्छी और सकारात्मक घटनाओं की तुलना में बुरी या नकारात्मक घटनाओं पर बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया देता है और उन्हें लंबे समय तक याद रखता है।

असली सच्चाई: यदि दिनभर में आपको 9 अच्छी तारीफें मिलें और सिर्फ 1 आलोचना मिले, तो आपका दिमाग उन 9 तारीफों की खुशी भूलकर पूरी रात उस 1 आलोचना के बारे में सोचता रहेगा। यह इंसानी दिमाग का प्राचीन सुरक्षा तंत्र (Survival Mechanism) है, जो खतरे को पहचानकर हमें सतर्क रखता है, लेकिन आज के समय में यह केवल तनाव और एंग्जायटी का कारण बनता है।

दिमाग के इन ढोंगों से कैसे बचें?

हमारा दिमाग बुरा नहीं है; ये साइकोलॉजिकल ट्रिक्स दरअसल दिमाग द्वारा ऊर्जा बचाने और जल्दी फैसले लेने के शॉर्टकट्स हैं। हालांकि, जब आप इन कॉग्निटिव बायसेस के बारे में जागरूक हो जाते हैं, तो आप अधिक समझदारी भरे निर्णय ले सकते हैं।अगली बार जब आप कोई भावुक फैसला लें, किसी बहस में पड़ें या खुद पर झिझक महसूस करें, तो एक पल रुकें और खुद से पूछें क्या यह मेरी असली सोच है, या मेरा दिमाग मुझे बेवकूफ बना रहा है?

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

health

health news

Healthy Lifestyle

Updated on:

06 Aug 2026 03:59 pm

Published on:

06 Aug 2026 03:59 pm

Hindi News / Patrika+ / दिमाग के छुपे धोखे: जानिए कैसे आपका मस्तिष्क आपको भ्रमित करता है

बड़ी खबरें

View All

Patrika+

ट्रेंडिंग

खाद, बीज एवं कीटनाशक की दुकान खोलने के लिए कहां मिलेगा लाइसेंस? समझे पूरी गाइड

Agricultural products and fertilizers shop
Patrika+

बिजली बिल कम करने के 5 स्मार्ट तरीके, हर महीने होगी बड़ी बचत

Electricity Bill Savings
Patrika+

अगस्त 2026 में बना रहे यात्रा का प्लान? जानिए कौन-सी तिथियां हैं सबसे शुभ

August 2026 Travel Muhurat
Patrika+

रेलवे क्रॉसिंग पर ROB-RUB स्थायी समाधान बन पाएगा? जानिए इनके फायदे और निर्माण की स्थिति?

ROB and RUB at railway crossings
Patrika+

पूजा स्थल की सही दिशा क्या हो: ये आसान टिप्स घर में लाएंगे सकारात्मक ऊर्जा!

Puja Room Vastu
Patrika+
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.