एक घाव और पूरा अंग खतरे में! जानिए ‘नेक्रोटाइज़िंग फेशियाइटिस’ के लक्षण और इलाज

नेक्रोटाइज़िंग फेशियाइटिस (Necrotizing Fasciitis), जिसे आम भाषा में 'फ्लेश-ईटिंग डिसीज़' या 'मांस खाने वाली बीमारी'

कहा जाता है, मानव शरीर को प्रभावित करने वाले सबसे घातक और दुर्लभ बैक्टीरियल इंफेक्शंस में से एक है। यद्यपि नाम से ऐसा प्रतीत हो सकता है कि कोई बैक्टीरिया सीधे तौर पर शरीर के मांस को खा रहा है, लेकिन वास्तविक में यह कुछ अलग तरह से घटता है। यह बैक्टीरिया शरीर के भीतर पहुंचकर ऐसे हानिकारक टॉक्सिन्स (ज़हरीले पदार्थ) छोड़ता है, जो आसपास के ऊतकों (tissues) और मांसपेशियों की परत को नष्ट कर देते हैं। समय पर पहचान और तुरंत इलाज न मिलने पर यह बीमारी कुछ ही घंटों में जानलेवा साबित हो सकती है।