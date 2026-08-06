डिजिटल गिरफ्तारी क्या है और इससे कैसे बचें? कैसे लोगों को जाल में फंसाते हैं शातिर

पिछले कुछ वर्षों में साइबर ठगी के तरीकों में तेजी से बदलाव आया है। इनमें सबसे खतरनाक और तेजी से बढ़ने वाले फ्रॉड में डिजिटल अरेस्ट स्कैम शामिल है। इस ठगी में अपराधी खुद को पुलिस, CBI, ED, RBI, साइबर सेल या किसी अन्य सरकारी एजेंसी का अधिकारी बताकर लोगों को डराते हैं और उनसे पैसे ऐंठ लेते हैं। खास बात यह है कि भारत में 'डिजिटल गिरफ्तारी' नाम की कोई कानूनी प्रक्रिया ही नहीं है, लेकिन ठग इसी झूठ का फायदा उठाकर लोगों को अपने जाल में फंसा लेते हैं।