विदेशी चंदे पर भारत अकेला नहीं, दुनिया के कई लोकतंत्रों में भी हैं सख्त कानून, जानिए FCRA क्यों बना बहस का मुद्दा?

यदि संशोधन लागू होते हैं तो असर मुख्य रूप FCRA पंजीकृत NGOs, ट्रस्ट और सामाजिक संस्थाओं, धार्मिक एवं शैक्षणिक संस्थान जो विदेशी योगदान प्राप्त करते हैं, अंतरराष्ट्रीय दानदाता भी नजर में रहेंगे। इन संस्थाओं को दस्तावेजी अनुपालन, दाता संबंधी जानकारी और धन के उपयोग के रिकॉर्ड पर अधिक ध्यान देना होगा। गौरतलब है कि 2010 से अब तक करीब 22,000 FCRA पंजीकरण रद्द हो चुके हैं, जबकि अप्रैल 2026 तक करीब 15,000 पंजीकरण समाप्त होकर रिन्यू नहीं हो पाए। नए प्रावधान इन संस्थाओं की पुरानी परिसंपत्तियों पर भी असर डाल सकते हैं।