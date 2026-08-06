US में बदलने जा रही परमाणु नीति! रूस-चीन की बढ़ती ताकत के बीच क्या है अमेरिका की नई रणनीतिक तैयारी?

US Nuclear Policy: दुनिया की तीन सबसे बड़ी सैन्य शक्तियों अमेरिका, रूस और चीन के बीच रणनीतिक प्रतिस्पर्धा लगातार तेज हो रही है। इसी बीच अमेरिका में यह चर्चा शुरू हुई है कि क्या उसकी मौजूदा परमाणु नीति बदलते हालात के लिए पर्याप्त है, या फिर उसे नई रणनीति अपनानी चाहिए। रिपोर्टों के मुताबिक, पेंटागन के नीति प्रमुख एल्ब्रिज कोल्बी (Elbridge Colby) की निगरानी में यह नई रणनीति तैयार की जा रही है, जिसमें रूस और चीन की बढ़ती सैन्य क्षमताओं तथा कम दूरी के सामरिक (टैक्टिकल) परमाणु हथियारों के बढ़ते महत्व के मद्देनजर अमेरिका को अपनी परमाणु नीति में बदलाव करना चाहिए या नहीं, इस पर विचार हो रहा है। हालांकि, अभी तक किसी नई नीति की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।