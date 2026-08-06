बच्चों को जरूर सिखाएं ये 10 सफेद झूठ! जानिए इनके पीछे का मनोविज्ञान

Child Safety 10 Lies Hindi: बचपन से हम सुनते आए हैं कि 'सच बोलना सबसे अच्छी आदत है।' लेकिन क्या आप सोचते हैं कि कई बार और कई परिस्थितियों में पूरी सच्चाई बोलना सही है? मनोवैज्ञानिकों कहते हैं कि इसका जवाब हमेशा 'हां' नहीं होता। कुछ हालात ऐसे होते हैं, जहां एक छोटा-सा झूठ बच्चे को खतरे, असहज स्थिति या अनजान लोगों से बचा सकता है। इसे झूठ नहीं, बल्कि 'सेफ्टी लाइ' (Safety Lie) कहा जाता है। देशभर में हर साल लापता होते सैंकड़ों बच्चों की खबरें भयावह हैं और ऐसे झूठ बोलना जरूरी हो जाते हैं। आप भी जानें बच्चों को कौन से 10 झूठ सिखाना जरूरी?