बच्चों को जरूर सिखाएं ये 10 सफेद झूठ! जानिए इनके पीछे का मनोविज्ञान

Child Safety Tips: सच बोलने से ज्यादा बच्चों को सुरक्षा सिखाना जरूरी, इसलिए जरूर सिखाएं ये 10 सफेद झूठ। (AI Creative)
Child Safety 10 Lies Hindi: बचपन से हम सुनते आए हैं कि 'सच बोलना सबसे अच्छी आदत है।' लेकिन क्या आप सोचते हैं कि कई बार और कई परिस्थितियों में पूरी सच्चाई बोलना सही है? मनोवैज्ञानिकों कहते हैं कि इसका जवाब हमेशा 'हां' नहीं होता। कुछ हालात ऐसे होते हैं, जहां एक छोटा-सा झूठ बच्चे को खतरे, असहज स्थिति या अनजान लोगों से बचा सकता है। इसे झूठ नहीं, बल्कि 'सेफ्टी लाइ' (Safety Lie) कहा जाता है। देशभर में हर साल लापता होते सैंकड़ों बच्चों की खबरें भयावह हैं और ऐसे झूठ बोलना जरूरी हो जाते हैं। आप भी जानें बच्चों को कौन से 10 झूठ सिखाना जरूरी?
1- 'मम्मी-पापा घर पर हैं।'
-अगर बच्चा घर पर अकेला हो और कोई अजनबी पूछे।
2- 'मुझे लेने मेरे पापा/मम्मी बस आने वाले हैं।'
- स्कूल, पार्क या बस स्टॉप पर किसी अजनबी के कहने पर कि वो उन्हें घर छोड़ देगा।
3-'नहीं चाहिए, मेरे पास पहले से है।'
- किसी अजनबी के खाने, खिलौने या गिफ्ट के लालच पर।
4- 'मुझे नहीं पता।'
- घर का पता, दिनचर्या या परिवार की निजी जानकारी पूछे जाने पर।
5- 'मैंने अपने घरवालों को बता दिया है।'
- यदि कोई व्यक्ति पीछा कर रहा हो या असहज महसूस करा रहा हो।
6- मेरे पास फोन/जीपीएस है, सबको मेरी लोकेशन पता है।'
-किसी अजनबी को यह जताने के लिए कि बच्चा अकेला और असहाय नहीं है।
7- 'मेरे अंकल/टीचर यहीं पास में हैं।'
-सार्वजनिक जगह पर यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति बातचीत बढ़ाने की कोशिश करे।
8- 'मैं अभी जल्दी में हूं।'
- जब कोई अनजान व्यक्ति बातचीत या साथ चलने का दबाव बनाए।
9- 'ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा।'
- केवल उस समय जब बच्चा खुद को सुरक्षित निकालना चाहता हो; बाद में तुरंत माता-पिता या भरोसेमंद बड़े को पूरी बात बतानी चाहिए।
10- 'मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए।'
- यदि कोई अनजान व्यक्ति बिना मांगे मदद करने या कहीं ले जाने की कोशिश करे।
एक्सपर्ट्स का मानना है कि बच्चों को 'सेफ्टी स्किल्स' जैसे अजनबियों से दूरी, निजी जानकारी साझा न करना और जरूरत पड़ने पर सुरक्षा के लिए जवाब देना सिखाना जोखिम कम करने का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब देश में औसतन हर दिन लगभग 250 बच्चों के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज होती हो, तब बच्चों को 'सुरक्षा कवच वाले जवाब' सिखाना केवल पैरेंटिंग टिप नहीं, बल्कि सुरक्षा की तैयारी भी माना जा सकता है।
अब आपको समझ आ गया होगा कि बच्चों को सच बोलना सिखाना जितना जरूरी है, उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है उन्हें सुरक्षित रहना सिखाना। सही समय पर बोला गया 'सेफ्टी लाइ' उन्हें किसी अनहोनी या खतरे से बचा सकता है, जबकि सामान्य जीवन में सच और यकीन ही उनके व्यक्तित्व की सबसे मजबूत नींव बनते हैं।
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