विदेश में काम के नए अवसर: क्या आप भी बन सकते हैं ग्लोबल प्रोफेशनल? जानें कैसे!

अगर आप अच्छे जॉब की तलाश कर रहे हैं तो इन देशों में जॉब पा सकते हैं। ( फोटो : ChatGPT)
वैश्विक नौकरी बाजार तेजी से बदल रहा है। पहले जहां विदेश में करियर बनाने का मतलब किसी दूसरे देश में जाकर बसना और वहीं नौकरी करना माना जाता था, वहीं अब तस्वीर काफी बदल चुकी है। डिजिटल तकनीक, रिमोट वर्क कल्चर और वैश्विक कंपनियों की नई भर्ती रणनीतियों ने भारतीय पेशेवरों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करने के कई नए विकल्प तैयार किए हैं। अब भारतीय इंजीनियर, आईटी विशेषज्ञ, डिजिटल मार्केटर, वित्त विशेषज्ञ, शोधकर्ता और कस्टमर सपोर्ट प्रोफेशनल भारत में रहते हुए भी विदेशी कंपनियों के लिए काम कर सकते हैं। यही कारण है कि विदेश में रोजगार का स्वरूप पहले की तुलना में अधिक लचीला और अवसरों से भरपूर हो गया है।
भारत में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCCs) तेजी से विस्तार कर रहे हैं। भारत से ही विदेशी कंपनियों के लिए रिमोट जॉब्स के अवसर बढ़ रहे हैं।
विदेश से लौट रहे पेशेवर स्टार्टअप और नेतृत्व की भूमिकाएं संभाल रहे हैं।
स्किल-आधारित वीजा प्रोग्राम कुशल पेशेवरों के लिए नए रास्ते खोल रहे हैं।
डिजिटल स्किल्स और अंग्रेजी संचार क्षमता की मांग पहले से अधिक हो गई है। अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप में भारतीय प्रतिभाओं की मांग लगातार बढ़ रही है। आईटी के अलावा फाइनेंस, मार्केटिंग, हेल्थकेयर और कस्टमर सपोर्ट में भी अवसर बढ़े हैं।
हालिया सर्वेक्षणों के अनुसार, बड़ी संख्या में भारतीय पेशेवर अब विदेश जाकर काम करने के बजाय भारत से ही वैश्विक कंपनियों के साथ जुड़ना पसंद कर रहे हैं। इसके पीछे कई कारण हैं, जिनमें वीजा प्रक्रिया की अनिश्चितता, विदेशों में बढ़ती जीवन-यापन लागत और कंपनियों की रिमोट-फर्स्ट नीति प्रमुख हैं। अब कंपनियां कर्मचारियों की भर्ती उनके स्थान के बजाय उनकी क्षमता और अनुभव के आधार पर कर रही हैं। इससे भारतीय प्रतिभाओं को वैश्विक अवसर आसानी से मिल रहे हैं।
कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां अब भारत को वैश्विक टैलेंट हब के रूप में देख रही हैं। 'एम्प्लॉयर ऑफ रिकॉर्ड (EoR)' जैसे मॉडल के माध्यम से कंपनियां भारत में अलग कानूनी इकाई बनाए बिना भी स्थानीय कर्मचारियों की नियुक्ति कर रही हैं। इस मॉडल ने भर्ती प्रक्रिया को तेज और आसान बना दिया है। इससे भारतीय पेशेवरों को अंतरराष्ट्रीय कंपनियों में नौकरी पाने के नए अवसर मिल रहे हैं।
अब केवल सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही नहीं, बल्कि कई अन्य क्षेत्रों के पेशेवर भी वैश्विक कंपनियों की पसंद बन रहे हैं।
वैश्विक रिपोर्टों के अनुसार, कई देशों में कुशल विदेशी कर्मचारियों और स्थानीय कर्मचारियों के वेतन का अंतर पहले की तुलना में कम हुआ है। कंपनियां अब प्रतिभा को प्राथमिकता दे रही हैं, जिससे योग्य भारतीय पेशेवरों को प्रतिस्पर्धी वेतन पैकेज मिलने की संभावना बढ़ रही है। हालांकि वेतन देश, उद्योग, अनुभव और भूमिका के अनुसार अलग-अलग हो सकता है।
भारत में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCCs) तेजी से विकसित हो रहे हैं। पहले इन्हें केवल बैक-ऑफिस संचालन तक सीमित माना जाता था, लेकिन अब ये रिसर्च, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी, एआई, फाइनेंस और बिजनेस स्ट्रेटजी जैसे महत्वपूर्ण कार्यों का संचालन कर रहे हैं। बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, गुरुग्राम और नोएडा जैसे शहर GCCs के प्रमुख केंद्र बन चुके हैं।
पिछले कुछ वर्षों में कई अनुभवी भारतीय पेशेवर विदेश से लौटकर भारत में स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं या वैश्विक कंपनियों के भारतीय परिचालन का नेतृत्व संभाल रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत का तेजी से बढ़ता स्टार्टअप इकोसिस्टम, डिजिटल अर्थव्यवस्था और निवेश के अवसर इस बदलाव की प्रमुख वजह हैं।
विदेशों में कार्यरत भारतीय पेशेवर हर वर्ष बड़ी मात्रा में धन भारत भेजते हैं। यह राशि देश की अर्थव्यवस्था, परिवारों की आय और निवेश गतिविधियों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रेमिटेंस में लगातार वृद्धि इस बात का संकेत है कि भारतीय पेशेवर वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी मजबूत पहचान बना रहे हैं।
पारंपरिक गंतव्यों के अलावा अब कई नए देश भी भारतीय प्रतिभाओं को आकर्षित कर रहे हैं।
आज केवल डिग्री पर्याप्त नहीं है। कंपनियां ऐसे पेशेवर चाहती हैं जो लगातार सीखने और नई तकनीकों के साथ खुद को अपडेट रखने की क्षमता रखते हों।
अंग्रेजी संचार क्षमता।
डिजिटल स्किल्स।
AI और ऑटोमेशन की समझ।
डेटा एनालिटिक्स।
समस्या समाधान क्षमता।
टीमवर्क और सहयोग।
अंतरराष्ट्रीय कार्य संस्कृति की समझ।
बहरहाल,भारतीय पेशेवरों के लिए वैश्विक करियर का परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। अब विदेश में सफल करियर बनाने के लिए हमेशा विदेश जाना आवश्यक नहीं है। रिमोट वर्क, क्रॉस-बॉर्डर हायरिंग, स्किल-आधारित वीजा और भारत में बढ़ते ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स ने करियर के नए रास्ते खोल दिए हैं। अगर आप अपनी तकनीकी और पेशेवर कौशल को लगातार बेहतर बनाते हैं, अंग्रेजी संचार क्षमता मजबूत रखते हैं और वैश्विक कार्य संस्कृति को अपनाने के लिए तैयार हैं, तो आने वाले वर्षों में आपके लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करने के अवसर पहले से कहीं अधिक व्यापक हो सकते हैं।
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