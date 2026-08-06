घर खरीदने से पहले 10 सरकारी रिकॉर्ड जरूर चेक करें, नहीं तो करोड़ों का सपना बन सकता है मुसीबत

तैयार फ्लैट खरीदते समय Completion Certificate (CC) और Occupancy Certificate (OC) जरूर देखना चाहिए। CC यह प्रमाणित करता है कि निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुसार पूरा हुआ है, जबकि OC बताता है कि इमारत रहने के लिए सुरक्षित और कानूनी रूप से मान्य है। इनके बिना भविष्य में कई प्रशासनिक और कानूनी समस्याएं आ सकती हैं।