सिर्फ 10 मिनट का ध्यान: तनाव और नींद में सुधार के लिए अपनाएं ये आसान टिप्स

देर रात तक मोबाइल स्क्रीन देखना, काम का तनाव, अनियमित दिनचर्या और मानसिक चिंता जैसे कारणों की वजह से लोगों को नींद नहीं आने की समस्या हो रही है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल और NIMHANS (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेज), बेंगलुरु के शोध से पता चला है कि ध्यान शुरू करने के कुछ ही मिनटों में मस्तिष्क में अल्फा और थीटा तरंगों में बदलाव दिखने लगते हैं। यह बदलाव मानसिक शांति का संकेत देते हैं। यह प्रभाव 7 से 10 मिनट के भीतर चरम पर पहुंच सकता है, जिससे दिमाग को आराम मिलता है।