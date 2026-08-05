जीवनशैली को प्रभावित कर रहा मोटापा और डायबिटीज? आसान उपाय से करें बचाव

यदि आपका वजन बढ़ रहा है, ब्लड शुगर या HbA1c सामान्य से अधिक है, या परिवार में मधुमेह का इतिहास है तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। समय पर पहचान और हस्तक्षेप से बचाव संभव है। मधुमेह और मोटापा दोनों को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है। जीवनशैली में सुधार, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और वजन नियंत्रण मधुमेह से बचने के प्रमुख उपाय हैं। प्रिडायबिटीज में समय पर हस्तक्षेप और मधुमेह में नियंत्रण से स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है। बच्चों में शुरुआती रोकथाम भी भविष्य की पीढ़ियों को स्वस्थ रख सकती है।