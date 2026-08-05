राजस्थानी थाली की जान हैं ये 5 चटनियां, जानिए रेसिपी और खासियत

राजस्थानी चटनियों में इस्तेमाल होने वाले मसाले स्वाद के साथ स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। लहसुन में एलिसिन नामक यौगिक होता है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है और पाचन में मदद करता है। मथानिया लाल मिर्च में कैप्साइसिन होता है, जो सूजन कम करने और रक्त संचार में सुधार करने में सहायक माना जाता है। पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक पोषण विज्ञान दोनों इस बात की पुष्टि करते हैं कि मसाले स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो सकते हैं।