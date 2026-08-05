फल, सब्जी हो या अनाज, मंडी में फसल बेचने से पहले जानें सही समय और सही तरीका

अगर आप अपनी फसल का बेहतर दाम चाहते हैं, तो सिर्फ अच्छी उपज होना ही काफी नहीं है। फल, सब्जी हो या अनाज के लिए सही मंडी, सही समय और बाजार की जानकारी आपको अधिक मुनाफा दिला सकती है। किसान पूरे साल मेहनत करके फसल तैयार करते हैं, लेकिन कई बार सही जानकारी के अभाव में उन्हें उम्मीद से कम कीमत मिलती है। अगर फसल बेचने से पहले मंडी के भाव, आवक, मांग और मौसम की जानकारी देख ली जाए तो बेहतर दाम मिलने की संभावना काफी बढ़ जाती है। थोड़ी सी योजना और सही फैसला आपकी कमाई में बड़ा अंतर ला सकता है।