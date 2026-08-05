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फल, सब्जी हो या अनाज, मंडी में फसल बेचने से पहले जानें सही समय और सही तरीका

Market Update: जानें फसल बेचने का सही समय, सही मंडी चुनने का तरीका, मंडी भाव की तुलना, आवक, MSP और बाजार की रणनीतियां, ताकि किसानों को अपनी उपज का बेहतर दाम मिल सके।
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भारत

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MI Zahir

Aug 05, 2026

Mandi Update News

सही मंडी और सही समय बदल सकते हैं आपकी फसल की कीमत। ( विजुअल :ChatGPT)

अगर आप अपनी फसल का बेहतर दाम चाहते हैं, तो सिर्फ अच्छी उपज होना ही काफी नहीं है। फल, सब्जी हो या अनाज के लिए सही मंडी, सही समय और बाजार की जानकारी आपको अधिक मुनाफा दिला सकती है। किसान पूरे साल मेहनत करके फसल तैयार करते हैं, लेकिन कई बार सही जानकारी के अभाव में उन्हें उम्मीद से कम कीमत मिलती है। अगर फसल बेचने से पहले मंडी के भाव, आवक, मांग और मौसम की जानकारी देख ली जाए तो बेहतर दाम मिलने की संभावना काफी बढ़ जाती है। थोड़ी सी योजना और सही फैसला आपकी कमाई में बड़ा अंतर ला सकता है।

सही मंडी का चुनाव क्यों जरूरी है?

हर मंडी में एक जैसी कीमत नहीं मिलती। किसी मंडी में किसी दिन खरीदार अधिक होते हैं, तो कहीं फसल की आवक कम होने के कारण बोली अच्छी लगती है। इसलिए फसल लेकर निकलने से पहले आसपास की दो-तीन मंडियों के भाव जरूर देखें। कई बार कुछ किलोमीटर दूर स्थित मंडी में बेहतर दाम मिलने से अतिरिक्त परिवहन खर्च भी आसानी से निकल जाता है।

मंडी भाव की तुलना कैसे करें?

आज के समय में मोबाइल पर ही अलग-अलग मंडियों के ताजा भाव देखे जा सकते हैं। इससे किसान पहले ही तय कर सकते हैं कि किस मंडी में उनकी फसल की कीमत बेहतर मिल रही है। केवल अधिकतम भाव देखने के बजाय औसत भाव और उस दिन की आवक पर भी ध्यान देना चाहिए। इससे बाजार की वास्तविक स्थिति समझने में आसानी होती है।

किस समय फसल बेचें?

फसल बेचने का समय भी काफी महत्वपूर्ण होता है। अधिकांश मंडियों में सुबह के समय खरीदार सक्रिय रहते हैं और बोली तेजी से लगती है। सप्ताह के बीच के दिनों में कई जगह आवक संतुलित रहती है, जिससे अच्छे भाव मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इसके विपरीत, बहुत अधिक भीड़ वाले दिनों में कीमतों पर दबाव आ सकता है।

माल बेचने का दिन और सप्ताह का सही समय

मंडी में बेचने का समय भी भाव को प्रभावित करता है। उत्तर भारत में सुबह 7–10 बजे के बीच बोली तेज होती है, इसलिए यही सबसे अच्छा समय माना जाता है। वहीं, सप्ताह में मंगलवार–बुधवार को आवक संतुलित रहती है और भाव बेहतर मिल सकते हैं; जबकि सोमवार को आवक ज्यादा, शुक्रवार–शनिवार को खरीदार कम मिलते हैं।

आवक और मांग का रखें ध्यान

मंडी में जितनी ज्यादा फसल पहुंचेगी, कीमतों पर उतना ही असर पड़ सकता है। यदि किसी फसल की आवक लगातार बढ़ रही है तो भाव कमजोर पड़ सकते हैं। वहीं आवक कम होने और मांग बढ़ने पर कीमतों में सुधार देखने को मिलता है। इसलिए पिछले कुछ दिनों का बाजार रुझान समझना फायदेमंद रहता है।

आवक और मौसम का रुझान समझें

भाव सिर्फ उस दिन के आंकड़ों से नहीं, बल्कि आवक के रुझान से तय होते हैं। यदि आवक बढ़ रही है, तो भाव दबाव में आ सकते हैं; लेकिन आवक घटने पर भाव में मजबूती आ सकती है। मौसम, त्योहार, निर्यात और सरकारी नीतियां जैसे कारक भी भाव को प्रभावित करते हैं।

मौसम और बाजार का प्रभाव

बारिश, गर्मी, ठंड, त्योहार, निर्यात और सरकारी फैसले भी फसल की कीमतों को प्रभावित करते हैं। कई बार मौसम खराब होने से सप्लाई कम हो जाती है और बाजार में भाव बढ़ जाते हैं। इसलिए मौसम की जानकारी भी बाजार के साथ देखना जरूरी है।

अच्छी क्वालिटी दिला सकती है ज्यादा कीमत

साफ-सुथरी, अच्छी तरह छांटी गई और सही पैकिंग वाली फसल हमेशा खरीदारों को आकर्षित करती है। फसल को साफ, छंटाई करके और अच्छी पैकिंग में मंडी ले जाने से भाव में 5–15% तक का इजाफा हो सकता है। गुणवत्ता पर ध्यान देने से बिचौलियों और कटौती से बचा जा सकता है। यदि किसान फसल की ग्रेडिंग करके मंडी पहुंचते हैं तो उन्हें सामान्य फसल की तुलना में बेहतर दाम मिलने की संभावना रहती है। इससे कटौती भी कम होती है और खरीदार का भरोसा भी बढ़ता है।

परिवहन खर्च का करें सही हिसाब

केवल अधिक भाव देखकर दूर की मंडी में जाना हमेशा फायदेमंद नहीं होता। पहले यह जरूर देखें कि अतिरिक्त परिवहन खर्च कितना आएगा। यदि बेहतर कीमत मिलने के बाद भी कुल बचत अधिक है, तभी दूसरी मंडी का विकल्प चुनना समझदारी होगी।

भंडारण भी बन सकता है मुनाफे का जरिया

कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिन्हें कुछ समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। यदि बाजार में कीमतें कम हों और भंडारण की सुविधा उपलब्ध हो, तो किसान बाद में बेहतर भाव मिलने पर फसल बेच सकते हैं। हालांकि भंडारण खर्च और खराब होने की संभावना का आकलन पहले जरूर करें।

MSP और सरकारी खरीद की जानकारी रखें

जिन फसलों की सरकारी खरीद होती है, उनके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की जानकारी होना जरूरी है। यदि सरकारी खरीद केंद्र उपलब्ध हैं, तो MSP से कम कीमत पर फसल बेचने से बचना चाहिए। इससे किसानों को न्यूनतम आय का भरोसा मिलता है।

मंडी में कब और कैसे बेचें माल,ताकि मिले बेहतर भाव और संभावित अधिक लाभ

स्ट्रेटेजीलाभ
मंडी भाव तुलनाबेहतर भाव चुनने में मदद
सुबह 7–10 बजे और मंगलवार–बुधवारबोली तेज, भाव बेहतर
आवक और मौसम ट्रेंडभाव का पूर्वानुमान
ग्रेडिंग और पैकिंगभाव में 5–15% तक बढ़ोतरी
भंडारण (जहां संभव)ऑफ-सीजन में 20–50% अधिक दाम
ट्रांसपोर्ट लागत की तुलनाकुल मुनाफा सुनिश्चित
MSP और सरकारी खरीदन्यूनतम नुकसान से बचाव

हर सप्ताह बनाएं बिक्री की योजना

सफल किसान बिना तैयारी के मंडी नहीं जाते। वे पहले बाजार का रुझान देखते हैं, मौसम की जानकारी लेते हैं, अलग-अलग मंडियों के भाव की तुलना करते हैं और फिर फैसला करते हैं कि फसल कहां और कब बेचना सबसे अधिक लाभदायक रहेगा। यह छोटी-सी तैयारी पूरे सीजन की कमाई बढ़ा सकती है।

अगला कदम क्या होना चाहिए

मंडी जाने से पहले अपने मोबाइल पर AGMARKNET, Farmer.in या KrashiMitra जैसे ऐप्स से भाव और आवक की जानकारी जरूर देखें। मंडी का चुनाव, समय और क्वालिटी पर ध्यान देकर आप अपनी मेहनत का पूरा फल पा सकते हैं।

सही बाजार रणनीति पर भी ध्यान देना चाहिए

बहरहाल फसल बेचते समय केवल उत्पादन पर नहीं, बल्कि सही बाजार रणनीति पर भी ध्यान देना चाहिए। मंडी भाव की तुलना, सही समय का चयन, अच्छी गुणवत्ता, कम परिवहन लागत और बाजार के रुझान की जानकारी मिलकर किसानों को बेहतर कीमत दिलाने में मदद करती है। यदि हर बार सोच-समझ कर फैसला लिया जाए, तो मेहनत का पूरा लाभ मिल सकता है।

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संबंधित विषय:

agricultural produce market

Business news

Updated on:

05 Aug 2026 06:32 pm

Published on:

05 Aug 2026 06:32 pm

Hindi News / Patrika+ / फल, सब्जी हो या अनाज, मंडी में फसल बेचने से पहले जानें सही समय और सही तरीका

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