ऊर्जा संकट की आहट तेज! जानिए भारत कितना तैयार और आपकी जिंदगी पर क्या होगा असर

इसी बीच, ऊर्जा सुरक्षा के दूसरे पहलू - तेल और गैस में भी भारत सक्रिय है। हाल के पश्चिम एशिया संकट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जैसे मार्गों में व्यवधान से भारत की ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। इसके प्रत्युत्तर में, भारत ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार (SPR) बढ़ाने और विविध स्रोतों से तेल खरीदने की नीति अपनाई है।