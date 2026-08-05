प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन से पहले तैयार रखें ये जरूरी दस्तावेज, नहीं होगी कोई परेशानी

प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जरूरी दस्तावेजों की सूची। (फोटोः एआई)
शहर में अपना घर खरीदने का सपना पूरा करने में प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी (PMAY-U) एक महत्वपूर्ण सहारा है। इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए सही दस्तावेजों की तैयारी सबसे पहला और जरूरी कदम है। हमने इस लेख में एक साफ-सुथरी, भरोसेमंद चेकलिस्ट दी है, जो आपको आवेदन प्रक्रिया में मदद करेगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (PMAY-U) चार अलग-अलग वर्टिकल्स के माध्यम से लागू होती है, Beneficiary-Led Construction (BLC), Affordable Housing in Partnership (AHP), Affordable Rental Housing Complexes (ARHC), और Credit Linked Subsidy Scheme (CLSS)। हर वर्टिकल के लिए कुछ सामान्य दस्तावेज और कुछ विशेष दस्तावेज होते हैं।
BLC (Beneficiary-Led Construction):
AHP (Affordable Housing in Partnership):
CLSS (Credit Linked Subsidy Scheme):
ARHC (Affordable Rental Housing Complexes):
|वर्टिकल
|अतिरिक्त दस्तावेज
|BLC
|जमीन/संपत्ति दस्तावेज (बिक्री विलेख, संपत्ति कर रसीद)
|AHP
|जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
|CLSS
|होम लोन स्वीकृति पत्र, Form 1B
|ARHC
|कोई अतिरिक्त दस्तावेज स्रोतों में स्पष्ट नहीं
आपको सबसे पहले तय करना होगा कि आप किस वर्टिकल के तहत आवेदन करना चाहते हैं। उसके बाद, ऊपर दी गई चेकलिस्ट के अनुसार दस्तावेज इकट्ठा करें। सुनिश्चित करें कि सभी दस्तावेज स्पष्ट, सही और वेरिफाइड हों। फिर आप Unified Web Portal, CSC या अपने नगर निगम/ULB के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
(नोट: यह लेख सामान्य जानकारी के उद्देश्य से है। व्यक्तिगत वित्तीय या कानूनी सलाह के लिए प्रमाणित सलाहकार से संपर्क करें।)
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