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प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन से पहले तैयार रखें ये जरूरी दस्तावेज, नहीं होगी कोई परेशानी

क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना से घर खरीदना अब आपके लिए आसान हो सकता है? सही दस्तावेजों के बिना आपका सपना अधूरा रह सकता है, तो चलिए जानते हैं वो जरूरी चेकलिस्ट जो आपको इस यात्रा में मदद करेगी।
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भारत

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Adarsh Thakur

Aug 05, 2026

PMAY U Documents Checklist

प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जरूरी दस्तावेजों की सूची। (फोटोः एआई)

शहर में अपना घर खरीदने का सपना पूरा करने में प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी (PMAY-U) एक महत्वपूर्ण सहारा है। इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए सही दस्तावेजों की तैयारी सबसे पहला और जरूरी कदम है। हमने इस लेख में एक साफ-सुथरी, भरोसेमंद चेकलिस्ट दी है, जो आपको आवेदन प्रक्रिया में मदद करेगी।

योजना की संरचना

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (PMAY-U) चार अलग-अलग वर्टिकल्स के माध्यम से लागू होती है, Beneficiary-Led Construction (BLC), Affordable Housing in Partnership (AHP), Affordable Rental Housing Complexes (ARHC), और Credit Linked Subsidy Scheme (CLSS)। हर वर्टिकल के लिए कुछ सामान्य दस्तावेज और कुछ विशेष दस्तावेज होते हैं।

सभी वर्टिकल्स के लिए आम दस्तावेज

  • आधार कार्ड (मोबाइल-लिंक्ड और OTP वेरिफाइड) -- पहचान और अनूठापन सुनिश्चित करने के लिए।
  • PAN कार्ड या आय प्रमाण (ITR या आय प्रमाण पत्र) — आय की पुष्टि के लिए।
  • बैंक पासबुक या बैंक स्टेटमेंट — बैंक खाते की जानकारी और DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के लिए।
  • पता प्रमाण (जैसे राशन कार्ड, बिजली बिल आदि) — आवेदन में पता सत्यापन के लिए जरूरी।
  • फोटो — पहचान और आवेदन फॉर्म में शामिल करने के लिए सामान्य तौर पर मांगी जाती है।

वर्टिकल-विशेष दस्तावेज

BLC (Beneficiary-Led Construction):

  • जमीन/संपत्ति के दस्तावेज (जैसे बिक्री विलेख, संपत्ति कर रसीद) — यह साबित करने के लिए कि आपके पास निर्माण के लिए जमीन है।

AHP (Affordable Housing in Partnership):

  • जाति प्रमाण पत्र (यदि आप SC/ST/OBC श्रेणी में आते हैं) — आरक्षण या प्राथमिकता के लिए जरूरी हो सकता है।

CLSS (Credit Linked Subsidy Scheme):

  • होम लोन स्वीकृति पत्र (loan sanction letter) — ब्याज सब्सिडी के लिए बैंक से स्वीकृति जरूरी है।
  • Form 1B (ऑटो-जनरेटेड पोर्टल फॉर्म) — योजना के तहत आवेदन के लिए पोर्टल पर तैयार किया गया फॉर्म।

ARHC (Affordable Rental Housing Complexes):

  • इस वर्टिकल के लिए विशेष दस्तावेजों का विवरण स्रोतों में स्पष्ट नहीं मिला, लेकिन आम तौर पर पहचान, आय, बैंक और पता दस्तावेज पर्याप्त होते हैं।

तालिका से समझिएः

वर्टिकलअतिरिक्त दस्तावेज
BLCजमीन/संपत्ति दस्तावेज (बिक्री विलेख, संपत्ति कर रसीद)
AHPजाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
CLSSहोम लोन स्वीकृति पत्र, Form 1B
ARHCकोई अतिरिक्त दस्तावेज स्रोतों में स्पष्ट नहीं

आम गलतियां और बचने के उपाय

  • आधार मोबाइल-लिंक्ड और OTP वेरिफाइड होना चाहिए, यह अक्सर आवेदन अटकने का कारण बनता है।
  • आय प्रमाण के लिए ITR जरूरी नहीं है अगर आप EWS श्रेणी में हैं, इस स्थिति में राशन कार्ड या नियोक्ता का पत्र काम कर सकता है।
  • दस्तावेज अधूरे या गलत होने पर आवेदन रद्द हो सकता है, इसलिए सब कुछ अच्छी तरह से तैयार करें।

आपके लिए अगला कदम

आपको सबसे पहले तय करना होगा कि आप किस वर्टिकल के तहत आवेदन करना चाहते हैं। उसके बाद, ऊपर दी गई चेकलिस्ट के अनुसार दस्तावेज इकट्ठा करें। सुनिश्चित करें कि सभी दस्तावेज स्पष्ट, सही और वेरिफाइड हों। फिर आप Unified Web Portal, CSC या अपने नगर निगम/ULB के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

(नोट: यह लेख सामान्य जानकारी के उद्देश्य से है। व्यक्तिगत वित्तीय या कानूनी सलाह के लिए प्रमाणित सलाहकार से संपर्क करें।)

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Updated on:

05 Aug 2026 06:19 pm

Published on:

05 Aug 2026 06:19 pm

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