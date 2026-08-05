प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन से पहले तैयार रखें ये जरूरी दस्तावेज, नहीं होगी कोई परेशानी

शहर में अपना घर खरीदने का सपना पूरा करने में प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी (PMAY-U) एक महत्वपूर्ण सहारा है। इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए सही दस्तावेजों की तैयारी सबसे पहला और जरूरी कदम है। हमने इस लेख में एक साफ-सुथरी, भरोसेमंद चेकलिस्ट दी है, जो आपको आवेदन प्रक्रिया में मदद करेगी।