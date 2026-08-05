क्या आपकी फिटनेस रूटीन पुरानी और बोरिंग हो चुकी है? अपनाएं दुनिया के नए ट्रेंड्स

भारत में फिटनेस इंडस्ट्री का आकार 2024 में लगभग ₹16,200 करोड़ (लगभग $1.9 अरब) था, और यह 2030 तक ₹37,700 करोड़ ($4.5 अरब) तक पहुंचने का अनुमान है, जो लगभग 15% की वार्षिक वृद्धि दर दर्शाता है। इसके साथ ही, वेलनेस मार्केट भी बढ़ रहा है - 2026 तक भारत का वेलनेस मार्केट $170 अरब से अधिक होने की उम्मीद है, जिसमें फिटनेस ट्रैकर, कैलोरी-काउंटिंग ऐप्स और स्लीप मॉनिटर शामिल हैं।