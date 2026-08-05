घर में LPG गैस लीकेज हो जाए तो तुरंत क्या करें? जानें हादसों से बचने के उपाय और नियम-कानून

सांकेतिक इमेज (सोर्स- ChatGpt)
आपके घर में LPG गैस की लीकेज जान-जोखिम में डाल सकती है। ऐसी स्थिति में सही समय पर उठाए गए कदम हादसे को टाल सकते हैं। गैस रिसाव की स्थिति में तुरंत क्या करें, शिकायत कहां दर्ज कराएं, क्या नियम-कानून हैं और सिलेंडर के रखरखाव के लिए कौन-सी गाइडलाइन अपनाएं? आइए जानते हैं इन सभी बातों की पूरी जानकारी।
जब घर में गैस की गंध महसूस हो, तो सबसे पहले शांत रहें और घबराएं नहीं। तुरंत गैस सिलेंडर का रेगुलेटर बंद करें, ताकि गैस का रिसाव रुक जाए। इसके बाद घर की सभी खिड़कियां और दरवाजे खोल दें, ताकि हवा का संचार हो सके और गैस बाहर निकल जाए। इस दौरान किसी भी इलेक्ट्रिक स्विच, पंखा, एग्जॉस्ट फैन, मोबाइल या अन्य उपकरण का उपयोग बिल्कुल न करें, क्योंकि इससे चिंगारी निकल सकती है और विस्फोट हो सकता है।
लीकेज की जांच का सुरक्षित तरीका है- साबुन के घोल को गैस रिसाव वाले स्थान पर लगाकर बुलबुले देखना। यदि बुलबुले बनते हैं तो रिसाव हो रहा है। कभी भी माचिस या लाइटर से गैस रिसाव की जांच न करें, यह बेहद खतरनाक हो सकता है। लीकेज की जांच के बाद घर से बाहर निकलकर सुरक्षित स्थान पर जाएं और फायर ब्रिगेड (101) या अपनी गैस एजेंसी को तुरंत सूचित करें।
यदि गैस रिसाव या सिलेंडर से जुड़ी कोई समस्या हो, तो आप संबंधित तेल विपणन कंपनी (इंडेन, भारत गैस, एचपी गैस) की आपातकालीन हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं।
आमतौर पर घरेलू गैस सिलेंडर (14.2 किलो) और वाणिज्यिक (19 किलो) में उपलब्ध हैं। तेल कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सिलेंडर पर टोल-फ्री नंबर अंकित करें और उपभोक्ताओं को अतिरिक्त सामान लेने के लिए मजबूर न करें। नियमों के उल्लंघन की स्थिति में जुर्माना या लाइसेंस निलंबन तक की कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा, DGMS (खनन सुरक्षा) नियमों में कहा गया है कि जब किसी संवेदनशील गैस का रिसाव हो, तो तुरंत उस क्षेत्र को बंद कर दिया जाए। लोगों को प्रभावित क्षेत्र से हटाया जाए और वेंटिलेशन बढ़ाकर गैस हटाने के उपाय किए जाएं।
यदि गैस रिसाव के कारण आग या विस्फोट जैसी स्थिति बन जाए, तो तुरंत घर से बाहर निकलें और फायर ब्रिगेड (101) को कॉल करें। इसके साथ ही यदि एजेंसी से संपर्क हो सके, तो उन्हें भी तुरंत सूचित करें। घरेलू स्तर पर प्राथमिक चिकित्सा या बचाव प्रयास करने की बजाय, पेशेवर मदद लेना ही सुरक्षित विकल्प है।
LPG गैस रिसाव एक गंभीर खतरा है, लेकिन समय पर सही कदम उठाकर आप अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। नियमों का पालन और समय-समय पर रखरखाव दुर्घटनाओं को रोकने में मदद करता है। अगली बार जब आप सिलेंडर बदलें या इंस्टॉलेशन करवाएं तो सावधानियों को याद रखें।
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