5 अगस्त 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

Patrika+

घर में LPG गैस लीकेज हो जाए तो तुरंत क्या करें? जानें हादसों से बचने के उपाय और नियम-कानून

घर में LPG गैस की लीकेज से बड़ा हादसा हो सकता है। इसलिए गैस की गंध आते ही सावधान हो जाएं। ऐसी स्थिति में सावधानी से उठाए गए कदम आपकी सुरक्षा कर सकते हैं। गैस लीकेज होने पर क्या करें और क्या न करें, आइए जानते हैं…
3 min read
Google source verification

भारत

image

Vinay Shakya

Aug 05, 2026

lpg gas leakage

सांकेतिक इमेज (सोर्स- ChatGpt)

आपके घर में LPG गैस की लीकेज जान-जोखिम में डाल सकती है। ऐसी स्थिति में सही समय पर उठाए गए कदम हादसे को टाल सकते हैं। गैस रिसाव की स्थिति में तुरंत क्या करें, शिकायत कहां दर्ज कराएं, क्या नियम-कानून हैं और सिलेंडर के रखरखाव के लिए कौन-सी गाइडलाइन अपनाएं? आइए जानते हैं इन सभी बातों की पूरी जानकारी।

गैस की गंध आते ही क्या करें?

जब घर में गैस की गंध महसूस हो, तो सबसे पहले शांत रहें और घबराएं नहीं। तुरंत गैस सिलेंडर का रेगुलेटर बंद करें, ताकि गैस का रिसाव रुक जाए। इसके बाद घर की सभी खिड़कियां और दरवाजे खोल दें, ताकि हवा का संचार हो सके और गैस बाहर निकल जाए। इस दौरान किसी भी इलेक्ट्रिक स्विच, पंखा, एग्जॉस्ट फैन, मोबाइल या अन्य उपकरण का उपयोग बिल्कुल न करें, क्योंकि इससे चिंगारी निकल सकती है और विस्फोट हो सकता है।

गैस लीकेज की जांच कैसे करें?

लीकेज की जांच का सुरक्षित तरीका है- साबुन के घोल को गैस रिसाव वाले स्थान पर लगाकर बुलबुले देखना। यदि बुलबुले बनते हैं तो रिसाव हो रहा है। कभी भी माचिस या लाइटर से गैस रिसाव की जांच न करें, यह बेहद खतरनाक हो सकता है। लीकेज की जांच के बाद घर से बाहर निकलकर सुरक्षित स्थान पर जाएं और फायर ब्रिगेड (101) या अपनी गैस एजेंसी को तुरंत सूचित करें।

शिकायत कहां करें?

यदि गैस रिसाव या सिलेंडर से जुड़ी कोई समस्या हो, तो आप संबंधित तेल विपणन कंपनी (इंडेन, भारत गैस, एचपी गैस) की आपातकालीन हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं।

  • इंडेन और एचपी गैस के लिए 1906 (LPG आपातकालीन हेल्पलाइन) उपलब्ध है।
  • भारत गैस के लिए भी इसी नंबर का उपयोग किया जा सकता है। इसके साथ ही आप अपनी एजेंसी की ग्राहक सेवा या फीडबैक पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
  • यदि एजेंसी से सिलेंडर की डिलीवरी में देरी या अन्य समस्या हो, तो इंडेन के ग्राहक cx.indianoil.in पर जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
  • HP गैस के लिए myhpgas.in, भारत गैस के लिए my.ebharatgas.com पर फीडबैक/शिकायत फॉर्म उपलब्ध है।
  • इसके अलावा, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (PNGRB) का IGMS पोर्टल भी है, जहां आप एजेंसी के स्तर पर शिकायत न सुलझने पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

घरेलू LPG सिलेंडर के लिए नियम-कानून

आमतौर पर घरेलू गैस सिलेंडर (14.2 किलो) और वाणिज्यिक (19 किलो) में उपलब्ध हैं। तेल कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सिलेंडर पर टोल-फ्री नंबर अंकित करें और उपभोक्ताओं को अतिरिक्त सामान लेने के लिए मजबूर न करें। नियमों के उल्लंघन की स्थिति में जुर्माना या लाइसेंस निलंबन तक की कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा, DGMS (खनन सुरक्षा) नियमों में कहा गया है कि जब किसी संवेदनशील गैस का रिसाव हो, तो तुरंत उस क्षेत्र को बंद कर दिया जाए। लोगों को प्रभावित क्षेत्र से हटाया जाए और वेंटिलेशन बढ़ाकर गैस हटाने के उपाय किए जाएं।

घरेलू उपयोग के लिए गाइडलाइन

  • LPG के उपयोग के बाद रेगुलेटर को बंद कर दें।
  • स्टोव को सिलेंडर से ऊंचे स्थान पर रखें।
  • सिलेंडर प्राप्त करते समय उसका वजन और लीकेज जांचें।
  • हर 5 वर्ष में अधिकृत मैकेनिक से इंस्टॉलेशन की जांच कराएं।
  • गैस की गंध आने पर तुरंत रेगुलेटर बंद करें। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से दूर रहें और 1906 पर कॉल करें।

दुर्घटना होने पर क्या करें?

यदि गैस रिसाव के कारण आग या विस्फोट जैसी स्थिति बन जाए, तो तुरंत घर से बाहर निकलें और फायर ब्रिगेड (101) को कॉल करें। इसके साथ ही यदि एजेंसी से संपर्क हो सके, तो उन्हें भी तुरंत सूचित करें। घरेलू स्तर पर प्राथमिक चिकित्सा या बचाव प्रयास करने की बजाय, पेशेवर मदद लेना ही सुरक्षित विकल्प है।

LPG गैस रिसाव एक गंभीर खतरा है, लेकिन समय पर सही कदम उठाकर आप अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। नियमों का पालन और समय-समय पर रखरखाव दुर्घटनाओं को रोकने में मदद करता है। अगली बार जब आप सिलेंडर बदलें या इंस्टॉलेशन करवाएं तो सावधानियों को याद रखें।

खबर शेयर करें:

Updated on:

05 Aug 2026 06:10 pm

Published on:

05 Aug 2026 06:10 pm

Hindi News / Patrika+ / घर में LPG गैस लीकेज हो जाए तो तुरंत क्या करें? जानें हादसों से बचने के उपाय और नियम-कानून

बड़ी खबरें

View All

Patrika+

ट्रेंडिंग

फल, सब्जी हो या अनाज, मंडी में फसल बेचने से पहले जानें सही समय और सही तरीका

Mandi Update News
Patrika+

प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन से पहले तैयार रखें ये जरूरी दस्तावेज, नहीं होगी कोई परेशानी

PMAY U Documents Checklist
Patrika+

क्या आपकी फिटनेस रूटीन पुरानी और बोरिंग हो चुकी है? अपनाएं दुनिया के नए ट्रेंड्स

fitness trends in world
Patrika+

पालतू जानवर की सांस से बदबू आ रही है? जानिए कब यह गंभीर बीमारी का संकेत बन जाती है

Pet Bad Breath
Patrika+

ऊर्जा संकट की आहट तेज! जानिए भारत कितना तैयार और आपकी जिंदगी पर क्या होगा असर

energy crisis in world
Patrika+
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.