घर में LPG गैस लीकेज हो जाए तो तुरंत क्या करें? जानें हादसों से बचने के उपाय और नियम-कानून

आमतौर पर घरेलू गैस सिलेंडर (14.2 किलो) और वाणिज्यिक (19 किलो) में उपलब्ध हैं। तेल कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सिलेंडर पर टोल-फ्री नंबर अंकित करें और उपभोक्ताओं को अतिरिक्त सामान लेने के लिए मजबूर न करें। नियमों के उल्लंघन की स्थिति में जुर्माना या लाइसेंस निलंबन तक की कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा, DGMS (खनन सुरक्षा) नियमों में कहा गया है कि जब किसी संवेदनशील गैस का रिसाव हो, तो तुरंत उस क्षेत्र को बंद कर दिया जाए। लोगों को प्रभावित क्षेत्र से हटाया जाए और वेंटिलेशन बढ़ाकर गैस हटाने के उपाय किए जाएं।