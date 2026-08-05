पालतू जानवर की सांस से बदबू आ रही है? जानिए कब यह गंभीर बीमारी का संकेत बन जाती है

पालतू की सांस से बदबू होना अक्सर दंत समस्या का संकेत होता है, लेकिन यह कभी-कभी गंभीर बीमारी का भी संकेत हो सकता है। हल्की बदबू को भी नजरअंदाज न करें। रोजाना दांत साफ करना, समय पर दंत सफाई, और नियमित जांच से आप अपने पालतू को दर्द और बीमारी से बचा सकते हैं। अगर बदबू लगातार बनी रहे या साथ में अन्य लक्षण दिखें, तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। यह आपके प्यारे साथी की सेहत और खुशहाली के लिए सबसे जरूरी कदम है।