पालतू जानवर की सांस से बदबू आ रही है? जानिए कब यह गंभीर बीमारी का संकेत बन जाती है

पालतू जानवर की सांसों से बदबू आने पर क्या करें? (फोटोः एआई)
पालतू जानवर की सांस से लगातार बदबू आना हमेशा मुंह की सफाई की कमी नहीं होता। यह दांतों और मसूड़ों की बीमारी, संक्रमण, किडनी रोग, लीवर की समस्या या मधुमेह जैसी गंभीर स्वास्थ्य स्थितियों का संकेत भी हो सकता है। नियमित दंत देखभाल, समय-समय पर जांच और शुरुआती लक्षणों पर पशु चिकित्सक से सलाह लेने से पालतू की सेहत बेहतर रखी जा सकती है।
सबसे आम वजह है - दांतों और मसूड़ों में जमा बैक्टीरिया, प्लाक और टार्टर। यह मसूड़ों में सूजन (जिन्जिवाइटिस) और आगे चलकर पेरियोडॉन्टल डिजीज (दांतों को सहारा देने वाले ऊतकों की बीमारी) का कारण बनता है, जिससे दुर्गंध होती है। यह स्थिति कुत्तों और बिल्लियों दोनों में पाई जाती है।
अगर बदबू हल्की हो और खाने-पीने के बाद अस्थायी रूप से हो रही हो, तो यह सामान्य हो सकता है। वहीं अगर यह लगातार बनी रहती है, तो यह किसी समस्या का संकेत है।
नीचे दिए गए लक्षणों के साथ बदबू हो तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें:
|करें
|न करें
|रोजाना दांत साफ करें
|मानव टूथपेस्ट का उपयोग न करें
|VOHC प्रमाणित दंत उत्पाद इस्तेमाल करें
|बदबू को सामान्य समझकर नजरअंदाज न करें
|नियमित पशु चिकित्सक जांच कराएं
|समस्या को लंबा खींचकर न रखें
पालतू की सांस से बदबू होना अक्सर दंत समस्या का संकेत होता है, लेकिन यह कभी-कभी गंभीर बीमारी का भी संकेत हो सकता है। हल्की बदबू को भी नजरअंदाज न करें। रोजाना दांत साफ करना, समय पर दंत सफाई, और नियमित जांच से आप अपने पालतू को दर्द और बीमारी से बचा सकते हैं। अगर बदबू लगातार बनी रहे या साथ में अन्य लक्षण दिखें, तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। यह आपके प्यारे साथी की सेहत और खुशहाली के लिए सबसे जरूरी कदम है।
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