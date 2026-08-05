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पालतू जानवर की सांस से बदबू आ रही है? जानिए कब यह गंभीर बीमारी का संकेत बन जाती है

क्या आपके पालतू जानवर की सांस से बदबू आती है? यह एक असामान्य गंध हो ये जरूरी नहीं। यह गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत भी हो सकता है। जानिए, कैसे पहचाने और रोकें इस दुर्गंध को!
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भारत

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Adarsh Thakur

Aug 05, 2026

Pet Bad Breath

पालतू जानवर की सांसों से बदबू आने पर क्या करें? (फोटोः एआई)

पालतू जानवर की सांस से लगातार बदबू आना हमेशा मुंह की सफाई की कमी नहीं होता। यह दांतों और मसूड़ों की बीमारी, संक्रमण, किडनी रोग, लीवर की समस्या या मधुमेह जैसी गंभीर स्वास्थ्य स्थितियों का संकेत भी हो सकता है। नियमित दंत देखभाल, समय-समय पर जांच और शुरुआती लक्षणों पर पशु चिकित्सक से सलाह लेने से पालतू की सेहत बेहतर रखी जा सकती है।

क्यों पालतू की सांस से बदबू आती है?

सबसे आम वजह है - दांतों और मसूड़ों में जमा बैक्टीरिया, प्लाक और टार्टर। यह मसूड़ों में सूजन (जिन्जिवाइटिस) और आगे चलकर पेरियोडॉन्टल डिजीज (दांतों को सहारा देने वाले ऊतकों की बीमारी) का कारण बनता है, जिससे दुर्गंध होती है। यह स्थिति कुत्तों और बिल्लियों दोनों में पाई जाती है।

कब यह सामान्य हो सकता है?

अगर बदबू हल्की हो और खाने-पीने के बाद अस्थायी रूप से हो रही हो, तो यह सामान्य हो सकता है। वहीं अगर यह लगातार बनी रहती है, तो यह किसी समस्या का संकेत है।

कब यह गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है?

  • पेरियोडॉन्टल डिजीज: यह सबसे आम कारण है। समय पर इलाज न होने पर यह दांतों के गिरने, दर्द और संक्रमण का कारण बन सकती है।
  • अन्य मौखिक समस्याएं: टूटे दांत, मुंह में अल्सर, ओरल ट्यूमर- ये भी दुर्गंध का कारण बन सकते हैं।
  • आंतरिक रोग: गुर्दे (किडनी), लीवर या मधुमेह जैसी बीमारियां भी सांस से असामान्य गंध पैदा कर सकती हैं- जैसे कि गुर्दे की बीमारी में पेशाब जैसी गंध, मधुमेह में मीठी या फल जैसी गंध।
  • अन्य कारण: गले, नाक या फेफड़ों में संक्रमण, त्वचा की समस्या (जैसे होंठ के आसपास की सूजन), या विदेशी वस्तु फंस जाना भी बदबू का कारण हो सकते हैं।

कब तुरंत डॉक्टर के पास जाएं?

नीचे दिए गए लक्षणों के साथ बदबू हो तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें:

  • मसूड़ों से खून आना, सूजन या लाल होना
  • खाने में दिक्कत, लार ज्यादा आना, मुंह में दर्द
  • अचानक बदबू में बदलाव, साथ में प्यास बढ़ना, वजन घटना जैसे लक्षण।

कैसे बचाव करें?

  • रोजाना दांत साफ करना: पालतू के लिए विशेष टूथब्रश और टूथपेस्ट का उपयोग करें, मानव का टूथपेस्ट विषैला हो सकता है।
  • पेशेवर सफाई: हर 1–2 साल में पशु चिकित्सक से दांतों की सफाई कराएं, कुछ छोटे कुत्तों और बिल्लियों को अधिक बार की जरूरत हो सकती है।
  • दंत देखभाल उत्पाद: Veterinary Oral Health Council (VOHC) द्वारा प्रमाणित चबाने वाले ट्रीट, पानी में मिलाने वाले एडिटिव, या विशेष डेंटल डाइट उपयोगी हो सकते हैं।
  • नियमित जांच: साल में कम से कम एक बार दंत जांच कराएं, यह शुरुआती समस्या पकड़ने में मदद करता है।

क्या करें और क्या न करें?

करेंन करें
रोजाना दांत साफ करेंमानव टूथपेस्ट का उपयोग न करें
VOHC प्रमाणित दंत उत्पाद इस्तेमाल करेंबदबू को सामान्य समझकर नजरअंदाज न करें
नियमित पशु चिकित्सक जांच कराएंसमस्या को लंबा खींचकर न रखें

पालतू की सांस से बदबू होना अक्सर दंत समस्या का संकेत होता है, लेकिन यह कभी-कभी गंभीर बीमारी का भी संकेत हो सकता है। हल्की बदबू को भी नजरअंदाज न करें। रोजाना दांत साफ करना, समय पर दंत सफाई, और नियमित जांच से आप अपने पालतू को दर्द और बीमारी से बचा सकते हैं। अगर बदबू लगातार बनी रहे या साथ में अन्य लक्षण दिखें, तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। यह आपके प्यारे साथी की सेहत और खुशहाली के लिए सबसे जरूरी कदम है।

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Updated on:

05 Aug 2026 05:32 pm

Published on:

05 Aug 2026 05:32 pm

Hindi News / Patrika+ / पालतू जानवर की सांस से बदबू आ रही है? जानिए कब यह गंभीर बीमारी का संकेत बन जाती है

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