मकान किराए पर देने से पहले मकान मालिक को क्या-क्या करना चाहिए?

भारत में मकान किराए पर देना आम बात है, लेकिन कई बार छोटी-सी लापरवाही बड़े कानूनी, वित्तीय या सुरक्षा संबंधी विवाद का कारण बन सकती है। किरायेदार को घर देने से पहले कुछ जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर लेना मकान मालिक के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पुलिस वेरिफिकेशन, रेंट एग्रीमेंट, स्टांप ड्यूटी और टैक्स नियमों की जानकारी आपको भविष्य की परेशानियों से बचा सकती है।