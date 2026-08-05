मकान किराए पर देने से पहले मकान मालिक को क्या-क्या करना चाहिए?

landlord checklist before renting property India
भारत में मकान किराए पर देना आम बात है, लेकिन कई बार छोटी-सी लापरवाही बड़े कानूनी, वित्तीय या सुरक्षा संबंधी विवाद का कारण बन सकती है। किरायेदार को घर देने से पहले कुछ जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर लेना मकान मालिक के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पुलिस वेरिफिकेशन, रेंट एग्रीमेंट, स्टांप ड्यूटी और टैक्स नियमों की जानकारी आपको भविष्य की परेशानियों से बचा सकती है।
किसी भी किरायेदार को घर देने से पहले उसकी पहचान और पृष्ठभूमि की जांच कराना जरूरी है। कई राज्यों और शहरों में पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य माना जाता है। इसके लिए किरायेदार का आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य पहचान पत्र की कॉपी लेकर स्थानीय पुलिस थाने या ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन किया जा सकता है।
पुलिस वेरिफिकेशन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि किरायेदार का कोई आपराधिक रिकॉर्ड न हो। कई मामलों में पुलिस वेरिफिकेशन न कराने पर मकान मालिक पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
किराए का लेन-देन केवल मौखिक सहमति पर नहीं होना चाहिए। एक लिखित रेंट एग्रीमेंट मकान मालिक और किरायेदार दोनों के अधिकारों और जिम्मेदारियों को स्पष्ट करता है।
बिना लिखित एग्रीमेंट के विवाद होने पर कानूनी स्थिति कमजोर हो सकती है।
रेंट एग्रीमेंट पर स्टांप ड्यूटी राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित की जाती है और यह राज्य के अनुसार अलग-अलग हो सकती है। सामान्य तौर पर:
कई मकान मालिक यह मान लेते हैं कि किराए की पूरी रकम उनकी आय है, लेकिन आयकर नियम अलग तरीके से काम करते हैं।किराए से होने वाली आय को 'Income from House Property' के तहत दिखाया जाता है।
किराए और सिक्योरिटी डिपॉजिट का भुगतान बैंक ट्रांसफर, UPI या चेक के माध्यम से लेना बेहतर माना जाता है। इससे भविष्य में भुगतान संबंधी विवाद होने पर रिकॉर्ड उपलब्ध रहता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट की राशि, वापसी की शर्तें और कटौती के नियम एग्रीमेंट में स्पष्ट रूप से लिखे होने चाहिए।
यदि मकान किसी अपार्टमेंट या हाउसिंग सोसायटी में है, तो वहां किरायेदार के प्रवेश के लिए अलग नियम हो सकते हैं। कई सोसायटियां KYC, पुलिस वेरिफिकेशन और प्रवेश फॉर्म अनिवार्य करती हैं। इन नियमों का पालन करने से बाद में सोसायटी से जुड़ी समस्याओं से बचा जा सकता है।
|🏠 जरूरी काम
|📌 क्यों जरूरी है?
|👮 पुलिस वेरिफिकेशन
|सुरक्षा और कानूनी अनुपालन
|📝 रेंट एग्रीमेंट
|विवाद से बचाव और कानूनी सुरक्षा
|📑 स्टांप ड्यूटी
|दस्तावेज को वैध बनाना
|⚖️ रजिस्ट्रेशन
|मजबूत कानूनी प्रमाण
|💰 टैक्स नियम
|आयकर अनुपालन
|🏦 भुगतान रिकॉर्ड
|वित्तीय पारदर्शिता
|🏢 सोसायटी अनुमति
|स्थानीय नियमों का पालन
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