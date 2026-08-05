देश के सबसे अमीर मंदिर कौन से हैं? तिरुपति से पद्मनाभस्वामी तक, भारत के 10 सबसे अमीर मंदिर और उनकी संपत्ति

मुंबई का सिद्धिविनायक मंदिर भी देश के सबसे समृद्ध मंदिरों में शामिल है। गणपति बप्पा के इस प्रसिद्ध मंदिर को हर साल करोड़ों रुपये का दान मिलता है। ट्रस्ट के पास सोने के आभूषण, बैंक निवेश और अचल संपत्तियां भी हैं। इसी तरह महाराष्ट्र का शिरडी साईं बाबा संस्थान भी दान और संपत्ति के मामले में देश के शीर्ष मंदिरों में गिना जाता है। यहां रोजाना हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं और ट्रस्ट शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्यों पर भी बड़ा खर्च करता है।