क्या घर का वास्तु रोक रहा है तरक्की? जानिए धन वृद्धि के आसान उपाय

रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित होता है और इस दिन किए गए उपाय विशेष फलदायी होते हैं। रविवार की रात को सोते समय अपने बिस्तर के सिरहाने एक साफ गिलास में दूध रखें। सुबह इस दूध को बबूल की जड़ में चढ़ा दें। इससे सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है और घर में धन-धान्य की वृद्धि होती है। इसके अलावा, रविवार को तांबे के बर्तन में जल भरकर पूजा स्थान पर रखें और शाम को इस जल को पीपल के नीचे चढ़ा दें। यह उपाय भी आर्थिक बाधाओं को दूर करने में सहायक होता है।