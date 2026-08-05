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क्या घर का वास्तु रोक रहा है तरक्की? जानिए धन वृद्धि के आसान उपाय

क्या आप जानते हैं कि आपके घर की दिशा आपके धन-संपत्ति पर सीधा असर डाल सकती है? जानिए कुछ खास वास्तु उपाय, जो आपके जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाने में मदद कर सकते हैं।
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भारत

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Adarsh Thakur

Aug 05, 2026

Vastu Tips for Wealth

धन वृद्धि के लिए वास्तु टिप्स। (फोटोः एआई)

वास्तु शास्त्र, जो भारतीय परंपरा में घर और भवन निर्माण की प्राचीन विद्या है, आज भी लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह घर के निर्माण के लिए दिशानिर्देश तो देता ही है, साथ ही घर में सुख-समृद्धि और धन-धान्य की वृद्धि के लिए भी उपाय सुझाता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे वास्तु उपाय, जो आपके घर में धन-धान्य की वृद्धि कर सकते हैं।

घर की दिशा और स्थान का महत्व

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर की दिशा और स्थान का सीधा प्रभाव वहां रहने वाले लोगों के जीवन पर पड़ता है। मुख्य द्वार को उत्तर या पूर्व दिशा में रखने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। ये दिशाएं धन और समृद्धि के लिए शुभ मानी जाती हैं। घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक या ओम का चिन्ह लगाना भी शुभ माना जाता है, जो सकारात्मकता को बढ़ावा देता है।

कपूर का उपयोग

कपूर का उपयोग घर में सकारात्मक ऊर्जा और शांति बनाए रखने के लिए किया जाता है। सप्ताह में कम से कम एक बार घर में कपूर जलाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सुख-शांति बनी रहती है। कपूर के धुएं से घर में सकारात्मकता का संचार होता है और यह आर्थिक तंगी को भी दूर करने में सहायक होता है।

रविवार के विशेष उपाय

रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित होता है और इस दिन किए गए उपाय विशेष फलदायी होते हैं। रविवार की रात को सोते समय अपने बिस्तर के सिरहाने एक साफ गिलास में दूध रखें। सुबह इस दूध को बबूल की जड़ में चढ़ा दें। इससे सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है और घर में धन-धान्य की वृद्धि होती है। इसके अलावा, रविवार को तांबे के बर्तन में जल भरकर पूजा स्थान पर रखें और शाम को इस जल को पीपल के नीचे चढ़ा दें। यह उपाय भी आर्थिक बाधाओं को दूर करने में सहायक होता है।

दान का महत्व

वास्तु शास्त्र में दान का विशेष महत्व है। रविवार को पुराने लेकिन अच्छी हालत वाले कपड़े जरूरतमंदों को दान करें। इससे शनि और राहु जैसे ग्रहों का अशुभ प्रभाव कम होता है। घर में पुराना सामान रखने से नकारात्मकता बढ़ती है, इसलिए इसे नियमित रूप से दान करना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है।

पूजा और मंत्र जाप

रविवार को पूजा के समय गायत्री मंत्र की एक माला जाप करें। इस मंत्र की शक्ति मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों को मजबूत करती है। जो लोग लगातार थकान या तनाव महसूस करते हैं, उन्हें यह उपाय नियमित रूप से करना चाहिए। इससे सूर्य देव की ऊर्जा शरीर में संचारित होती है और रोगों से मुक्ति मिलती है।

ध्यान रखें

वास्तु शास्त्र के ये उपाय घर में धन-धान्य की वृद्धि के लिए अत्यंत प्रभावी माने जाते हैं। इन्हें नियमित रूप से अपनाने से घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है। हालांकि, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि वास्तु उपायों के साथ-साथ मेहनत और सही दिशा में प्रयास भी जरूरी हैं। यह पारंपरिक मार्गदर्शन है और इसे वैज्ञानिक दावे के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। किसी भी आर्थिक या स्वास्थ्य संबंधी निर्णय के लिए विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें।

(डिस्क्लेमर: यह लेख ज्योतिष/वास्तु शास्त्र की पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित है, वैज्ञानिक तथ्य पर नहीं। कृपया इसे आस्था के रूप में लें और महत्वपूर्ण निर्णयों से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।)

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Updated on:

05 Aug 2026 04:15 pm

Published on:

05 Aug 2026 04:15 pm

Hindi News / Patrika+ / क्या घर का वास्तु रोक रहा है तरक्की? जानिए धन वृद्धि के आसान उपाय

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