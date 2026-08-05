अमेरिका जापान के बाद अब दक्षिण कोरिया में हीटवेव की चिंता, दुनिया तप रही है क्या यह जलवायु परिवर्तन का चेहरा है?

Global Heatwave 2026: सिर्फ दक्षिण कोरिया ही नहीं, बल्कि दुनिया के कई हिस्से इस समय असामान्य गर्मी की चपेट में हैं। दक्षिण कोरिया में रिकॉर्ड 42.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज होने के बाद सरकार को आपात राहत उपाय तेज करने पड़े हैं। दूसरी ओर जापान में भी भीषण गर्मी ने जनजीवन प्रभावित किया है, जबकि अमेरिका के कई राज्यों में लगातार हीट अलर्ट और जंगलों में आग का खतरा बढ़ गया है। अलग-अलग महाद्वीपों में एक ही समय पर दिख रही ये घटनाएं अब केवल मौसम की खबर नहीं हैं, बल्कि यह संकेत दे रही हैं कि चरम गर्मी (Extreme Heat) दुनिया के सामने वैश्विक चुनौती बनती जा रही है।