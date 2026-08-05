जब हड्डियां बढ़ना बंद कर दें… क्या है Toulouse-Lautrec Syndrome? लाखों में एक को होती है ये दुर्लभ बीमारी

इधर भारत ने राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति और विशेषज्ञ केंद्रों के जरिए इस दिशा में कदम बढ़ाए हैं, लेकिन अभी भी सबसे बड़ी चुनौतियों में जागरुकता, समय पर निदान, राष्ट्रीय स्तर पर विश्वसनीय डेटा और किफायती इलाज की उपलब्धता है। जैसे-जैसे जेनेटिक रिसर्च और नई उपचार तकनीकें आगे बढ़ रही हैं, उम्मीद है कि भविष्य में इस बीमारी के मरीजों के लिए बेहतर उपचार विकल्प विकसित होंगे। तब तक शुरुआती पहचान, परिवारों को जेनेटिक काउंसलिंग और स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करना ही इस दुर्लभ बीमारी से लड़ने का सबसे प्रभावी रास्ता है।