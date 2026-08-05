MP News: मध्यप्रदेश कांग्रेस में बड़ा बदलाव, संगठन के सभी विभाग-प्रकोष्ठ भंग

दतिया उपचुनाव में जीत के बाद एमपी कांग्रेस अब संगठन को और भी मजबूत करने की कवायद में जुट गई है। दतिया में कांग्रेस की जीत के बाद यह संकेत मिलने लगे थे कि कांग्रेस कोई बड़ा फैसला कर सकती है। इसी सिलसिले में दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में मध्यप्रदेश संगठन की समीक्षा की गई। बैठक में राष्ट्रीय सगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, प्रदेश प्रभारी रीश चौधरी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवरी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी मौजूद थे। उन्होंने मध्यप्रदेश के जिला अध्यक्षों के कामकाज पर विस्तार से आंकलन भी किया। बैठक में संगठन सृजन अभियान के अंतर्गत पिछले साल नियुक्त किए गए जिला अध्यक्षों के प्रदर्शन, संगठन, विस्तार, बूथ स्तर की सक्रियता, सदस्यता अभियान, आदि की समीक्षा की गई। कमजोर प्रदर्शन करने वाले कई जिला अध्यक्षों के कामकाज पर गंभीर चर्चा भी हुई। इसी के बाद हरीश चौधरी का पत्र बुधवार को जारी हो गया। इसी के साथ अब पूरे मध्यप्रदेश में कांग्रेस संगठनात्मक बदलाव करेगी।