एमपी में यशोधरा राजे सिंधिया की पोस्ट पर बवाल, हाईकमान को पहुंचाया स्क्रीनशॉट

Yashodhara Raje Scindia - दतिया उपचुनाव हारने के बाद भाजपा में खासी उथलपुथल चल रही है। एक ओर प्रदेश नेतृत्व हार की समीक्षा में जुटा है वहीं दूसरी ओर कुछ नेता सार्वजनिक रूप से बयानबाजी कर पार्टी की मुश्किलें और बढ़ा रहे हैं। बीजेपी के कई नेता अब पार्टी को खुलकर नसीहत देने लगे हैं। पूर्व मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा है कि यह आत्ममंथन का समय है। उनकी पोस्ट पर भाजपा में ही बवाल मच गया। हाईकमान तक स्क्रीनशॉट भी पहुंचाया गया है।