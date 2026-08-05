5 अगस्त 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

भोपाल

एमपी में यशोधरा राजे सिंधिया की पोस्ट पर बवाल, हाईकमान को पहुंचाया स्क्रीनशॉट

Yashodhara Raje Scindia FB Post - विधानसभा उपचुनाव में हार के बाद अपने ही दल के नेताओं से भाजपा को नसीहत, यशोधरा राजे ने कहा— आत्म मंथन करें:
2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Aug 05, 2026

यशोधरा राजे सिंधिया

यशोधरा राजे सिंधिया- Photo- Patrika.com

Yashodhara Raje Scindia - दतिया उपचुनाव हारने के बाद भाजपा में खासी उथलपुथल चल रही है। एक ओर प्रदेश नेतृत्व हार की समीक्षा में जुटा है वहीं दूसरी ओर कुछ नेता सार्वजनिक रूप से बयानबाजी कर पार्टी की मुश्किलें और बढ़ा रहे हैं। बीजेपी के कई नेता अब पार्टी को खुलकर नसीहत देने लगे हैं। पूर्व मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा है कि यह आत्ममंथन का समय है। उनकी पोस्ट पर भाजपा में ही बवाल मच गया। हाईकमान तक स्क्रीनशॉट भी पहुंचाया गया है।

पार्टी नेताओं ने दतिया की हार पर समीक्षा समिति बनाई

बीजेपी ने विधानसभा उपचुनाव में हार के बाद दतिया टीम हटा दी है। दतिया में पार्टी के सभी प्रकल्पों और विभागों की इकाइयों को भी भंग कर दिया गया है। इससे पहले पार्टी नेताओं ने दतिया की हार पर समीक्षा समिति बनाई। प्रदेश महामंत्री गौरव रणदीवे और वरिष्ठ नेता अंबाराम कराड़ा को यह जिम्मेदारी सौंपी। समिति से रिपोर्ट मांगी और तुरंत एक्शन भी ले लिया। उपचुनाव में हार के दोषी भितरघातियों का पता लगाने सत्ता-संगठन के वरिष्ठ नेता भी जुटे हुए हैं।

बीजेपी की वरिष्ठ नेत्री, प्रदेश की पूर्व मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया मुखर हो उठीं

दतिया विधानसभा में हार के बाद एमपी बीजेपी की वरिष्ठ नेत्री, प्रदेश की पूर्व मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया मुखर हो उठीं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी भावनाएं सार्वजनिक रूप से व्यक्त कर दीं। दतिया उपचुनाव में भाजपा को मिली हार पर उन्होंने पोस्ट करते हुए कहा कि यह आत्ममंथन का समय है। वरिष्ठ नेत्री, पूर्व मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया की इस नसीहत पर पार्टी में हलचल मच गई। उनकी पोस्ट का स्क्रीनशॉट भी पार्टी के नेताओं के पास पहुंचा दिया गया है।

टीकगमढ़ जिला पंचायत अध्यक्ष ने भी दतिया हार पर सार्वजनिक रूप से कमेंट किया

इसके अलावा टीकगमढ़ जिला पंचायत अध्यक्ष उमिता राहुल सिंह ने भी दतिया हार पर सार्वजनिक रूप से कमेंट किया। उन्होेंने अपने फेसबुक एकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा कि जब कार्यकर्ता की जगह अधिकारी यह कहने लगें कि हमारी पहुंच ऊपर तक है, तब परिणाम विपरीत ही आते हैं।

मिश्रा के आशीर्वाद से मिली जीत पर पीठ थपथपा रहे जीतू

वहीं दूसरी ओर दतिया उपचुनाव में 22 हजार से ज्यादा वोट पाकर तीसरे स्थान पर रहने वाले आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी दामोदर यादव ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर तंज कसा। यादव ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी भी गजब है। नरोत्तम मिश्रा के आशीर्वाद से मिली जीत पर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं।

Datia में हार के बाद नरोत्तम मिश्रा का बड़ा ऐलान, बोले “मेरी राजनीति का पटाक्षेप हुआ” बढ़ी हलचल

ये भी पढ़ें
Narottam Mishra announces the end of his political innings

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

05 Aug 2026 10:40 am

Published on:

05 Aug 2026 10:36 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में यशोधरा राजे सिंधिया की पोस्ट पर बवाल, हाईकमान को पहुंचाया स्क्रीनशॉट

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

इटारसी के पास बड़ा रेल हादसा, पेंचवैली एक्सप्रेस में लगी आग, सो रहे थे यात्री

इटारसी के पास पेंचवैली एक्सप्रेस में लगी आग
भोपाल

Bhopal news: 50% बच्चों में ‘विटामिन डी’ की मिली कमी, पैरेंट्स इग्नोर न करें ये 6 लक्षण

Vitamin D deficiency: अस्पतालों में कुपोषण प्रभावित बच्चों की संख्या बढ़ी (Photo Source- freepik)
भोपाल

दतिया में हार पर 900 भाजपाई नपे, सभी बड़े नेताओं पर भी गिरी गाज, नए चेहरों को मिलेगा मौका

दतिया में 900 पदों पर नए चेहरों को मौका देगी बीजेपी
भोपाल

MP Weather : एमपी में बिगड़ने वाला है मौसम, 9 जिलों में आज मूसलाधार बारिश

MP Weather
भोपाल

एमपी में टीचर्स के 20 साल के सेवा लाभ पर खतरा, वेतन की भी हो सकती है वसूली, सीएम से लगाई गुहार

threat to service benefits of higher education department teachers in mp
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.