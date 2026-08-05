Bhopal news: 50% बच्चों में ‘विटामिन डी’ की मिली कमी, पैरेंट्स इग्नोर न करें ये 6 लक्षण

Bhopal news: एमपी के भोपाल शहर में सरकारी और निजी अस्पतालों में ऐसे बच्चों की संख्या बढ़ रही है जो देखने में स्वस्थ और हृष्ट-पुष्ट लगते हैं, लेकिन जांच में उनमें विटामिन-डी, आयरन और विटामिन-बी12 की कमी मिल रही है। जेपी और हमीदिया सहित अन्य सरकारी और निजी अस्पतालों में जाने वाले आधे बच्चों में ये कमियां पाई जा रही है। बाल रोग विशेषज्ञ इसे 'हिडन हंगर' यानी छिपा कुपोषण बता रहे हैं। बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. धीरज शुक्ल का कहना है कि जंक फूड, स्क्रीन टाइम, शारीरिक गतिविधि में कमी और धूप से दूरी बच्चों की शारीरिक विकास प्रभावित हो रही है और उनके स्वास्थ्य संबंधित गंभीर चुनौतियां बढ़ने का खतरा बढ़ रहा है। राष्ट्रीय और भोपाल आधारित अध्ययन भी इस खतरे की पुष्टि कर रहे है।