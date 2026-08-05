इटारसी के पास बड़ा रेल हादसा, पेंचवैली एक्सप्रेस में लगी आग, सो रहे थे यात्री

Penchvalley Express - मध्यप्रदेश के इटारसी रेलवे स्टेशन के पास बड़ा हादसा हुआ। यहां पोला पत्थर स्टेशन पर पेंचवैली एक्सप्रेस में आग लग गई। उस समय यात्री नींद में थे। पेंचवैली एक्सप्रेस के AC कोच में यह घटना हुई। अचानक आग लगने से जब धुआं फैला तो सो रहे यात्रियों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। इसी के साथ कोच में अफरा-तफरी मच गई। कुछ लोग सक्रिय हुए और चेन पुलिंग कर ट्रेन को रोका। बच्चों और महिलाओं सहित AC कोच में यात्रा कर रहे सभी 72 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया।