Bhopal news: ‘मैं पवित्रा, क्राइम ब्रांच से…’ SUV गाड़ी से उतरी मैडम जी निकली लुटेरी, 3 लड़को को बनाया शिकार

Bhopal news: एमपी के भोपाल शहर में पुलिस ने पूर्व डीएसपी की बहू बताने वाली पवित्रा लालजी सहित तीन युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। गुरुवार को पुलिस पूछताछ करेगी। पवित्रा नकली क्राइम ब्रांच अफसर बनकर युवक को लूट रही थी। कार से असद खान, फरहान खान और अरशद खान के साथ पहुंची पवित्रा ने 2-3 अगस्त की रात दोस्तों के साथ लौट रहे सलैया के अभिषेक राजपूत को रोका। उसे कार में बैठाने का निर्देश दिया। इस दौरान असद ने उसके गले से डेढ़ तोले की सोने की चेन छीन ली। अभिषेक ने शोर मचाया तो आरोपी मारने की धमकी देकर भाग खड़े हुए। मिसरोद पुलिस ने चारों को गिरफ्तार किया है। शहर में एक हफ्ते के भीतर फर्जी पुलिसकर्मियों द्वारा इस तरह की यह दूसरी वारदात है।