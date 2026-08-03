‘भाजपा नेता ने की कांग्रेस की मदद’… दतिया की बढ़त पर उमंग सिंघार का सनसनीखेज दावा

Datia Bypoll Result- एमपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का बड़ा बयान आया है। सिंघार ने कहा है कि भाजपा के जिस नेता का टिकट कटा, उन्होंने हमारी मदद की है। इस बयान के बाद राजनीति गर्मा गई है। उमंग का बयान ऐसे समय में सामने आया है, जब दतिया उपचुनाव में कांग्रेस निर्णायक बढ़त की ओर पहुंच गई है। कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह 10वें राउंड में 10 हजार 500 वोटों से आगे हो गई है। इस बढ़त के बाद भाजपा खेमे में मायूसी नजर आने लगी है। वहीं कांग्रेस खेमे में कार्यकर्ताओं के चेहरे खिल गए हैं। दतिया से लेकर भोपाल के प्रदेश कार्यालय में मिठाइयां बांटने का सिलसिला शुरू हो गया है।