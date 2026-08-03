दतिया उपचुनाव : 6वें राउंड में कांग्रेस की रिकॉर्ड बढ़त, घनश्याम सिंह ने कर दिया बड़ा दावा

Datia News: मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा उपचुनाव की मतगणना में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। शुरुआती दौर में जहां आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी दामोदर यादव ने सभी को चौंकाते हुए पहले तीन राउंड तक बढ़त बनाए रखी थी, वहीं चौथे राउंड से चुनावी तस्वीर पूरी तरह बदल गई। कांग्रेस ने जोरदार वापसी करते हुए बढ़त हासिल की और अब पांचवें राउंड की मतगणना पूरी होने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह 308 वोटों की बढ़त के साथ पहले स्थान पर रहे। जबकि, सामने आए छठे राउंड के रुझान में कांग्रेस ने रिकॉर्ड 1498 वोटों की बढ़त हासिल की है। इस तरह अब घनश्याम सिंह भाजपा से कुल 1806 वोटों से आगे निकल गए हैं।