दतिया उपचुनाव : अचानक पलटा गेम, भाजपा से आगे निकले कांग्रेस प्रत्याशी

Datia News :मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर मतगणना जारी है। शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज स्थित मतगणना केंद्र पर पहले चरण में मत पत्रों की गणना चल रही है। अबतक चार राउंड की गिनती की जा चुकी है। शुरुआती दो राउंड में तो भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी आगे रहे, जबकि तीसरे और चौथे राउंड में कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह आगे निकल गए हैं। सामने आई चौथी सूची के अनुसार, वो अपने निकटतम भाजपा प्रतिद्वंदी से 783 वोटों से आगे हैं।