Manjalpur Upchunav: वोटों की गिनती शुरू, शुरुआती रुझानों में BJP के सतीश पटेल आगे, कांग्रेस के भीखाभाई रबारी पीछे

चुनाव आयोग के मुताबिक, मंजालपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,19,494 मतदाता वोट देने के हकदार थे। इस सीट पर 1,634 दिव्यांग वोटर और 85 साल से ज्यादा उम्र के 1,406 बुजुर्ग वोटर शामिल हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि इस इलाके में 12 मतदाता ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी उम्र के 100 साल पूरे कर लिए हैं। चुनाव आयोग ने इस बार बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए घर से ही वोट डालने की खास सुविधा दी थी, जिसका इस्तेमाल करके 90 बुजुर्गों समेत 107 लोगों ने मतदान के दिन से पहले ही अपना वोट दे दिया था।