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Manjalpur Upchunav: वोटों की गिनती शुरू, शुरुआती रुझानों में BJP के सतीश पटेल आगे, कांग्रेस के भीखाभाई रबारी पीछे

Upchunav 2026 Result: गुजरात की मंजालपुर सीट पर हुए उपचुनाव की गिनती शुरू हो गई है। शुरुआती रुझानों में बीजेपी उम्मीदवार सतीश पटेल कांग्रेस से काफी आगे चल रहे हैं।
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भारत

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Pratiksha Gupta

Aug 03, 2026

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गुजरात के मंजालपुर उपचुनाव में वोटों की गिनती जारी, BJP के सतीश पटेल आगे | फाइल फोटो

Upchunav Results: गुजरात की मंजालपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजों की घड़ी आ गई है। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और शुरुआती रुझान सामने आने लगे हैं। बीजेपी का गढ़ मानी जाने वाली इस सीट पर तीसरे राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी (BJP) के उम्मीदवार सतीश पटेल अपने प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस के भीखाभाई रबारी से काफी आगे चल रहे हैं।

चौथे राउंड का हाल, सतीश पटेल की बढ़त और मजबूत हुई

वोटों की गिनती के चौथे राउंड के आंकड़े सामने आ चुके हैं, जिसने बीजेपी समर्थकों में जोश भर दिया है। इस चौथे राउंड में बीजेपी उम्मीदवार सतीश पटेल को कुल 3596 वोट मिले हैं। वहीं, कांग्रेस के भीखाभाई रबारी को केवल 1133 वोटों से ही संतोष करना पड़ा है। इस राउंड में 103 मतदाताओं ने नोटा (NOTA) का बटन दबाया है। इस तरह चौथा राउंड खत्म होने के बाद भी बीजेपी ने कांग्रेस पर अपनी अच्छी-खासी बढ़त को बनाए रखा है।

तीसरे राउंड में भी पीछे छूट गई कांग्रेस

इससे पहले जब तीसरे राउंड की गिनती हुई थी, तब भी कांग्रेस काफी पीछे रह गई थी। तीसरे राउंड के आंकड़ों की बात करें तो वहां भी बीजेपी का ही बोलबाला रहा। इस राउंड में बीजेपी के सतीश पटेल को 3058 वोट हासिल हुए थे, जबकि कांग्रेस के भीखाभाई रबारी के खाते में सिर्फ 667 वोट ही आए थे। इस दौरान 107 लोगों ने नोटा के पक्ष में अपना मत दिया था। इन शुरुआती आंकड़ों से साफ है कि बीजेपी शुरू से ही इस रेस में आगे चल रही है।

दोनों दिग्गजों के बीच है आमने-सामने की टक्कर

इस उपचुनाव में मुख्य मुकाबला दो बड़े चेहरों के बीच माना जा रहा है। बीजेपी ने इस बार वडोदरा नगर निगम के पूर्व पार्षद सतीश गोविंदभाई पटेल पर भरोसा जताया है, जिनकी इलाके में काफी अच्छी पहचान है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपने प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व राज्य मंत्री भीखाभाई रबारी को मैदान में उतारा है। कांग्रेस को उम्मीद थी कि भीखाभाई का लंबा राजनीतिक अनुभव काम आएगा, लेकिन शुरुआती रुझानों में वह पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं।

इस बार काफी कम हुआ मतदान

30 जुलाई को मंजालपुर सीट पर बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मतदान पूरा हुआ था। हालांकि, इस बार वोटरों में वह उत्साह देखने को नहीं मिला जो साल 2022 के मुख्य विधानसभा चुनाव में दिखा था। इस उपचुनाव में सिर्फ 37.50 प्रतिशत लोगों ने ही वोट डाला, जबकि 2022 के चुनाव में यहां 60.15 प्रतिशत भारी वोटिंग हुई थी।

ऐसा था मंजालपुर सीट का वोटर समीकरण

चुनाव आयोग के मुताबिक, मंजालपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,19,494 मतदाता वोट देने के हकदार थे। इस सीट पर 1,634 दिव्यांग वोटर और 85 साल से ज्यादा उम्र के 1,406 बुजुर्ग वोटर शामिल हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि इस इलाके में 12 मतदाता ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी उम्र के 100 साल पूरे कर लिए हैं। चुनाव आयोग ने इस बार बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए घर से ही वोट डालने की खास सुविधा दी थी, जिसका इस्तेमाल करके 90 बुजुर्गों समेत 107 लोगों ने मतदान के दिन से पहले ही अपना वोट दे दिया था।

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Updated on:

03 Aug 2026 10:46 am

Published on:

03 Aug 2026 10:16 am

Hindi News / National News / Manjalpur Upchunav: वोटों की गिनती शुरू, शुरुआती रुझानों में BJP के सतीश पटेल आगे, कांग्रेस के भीखाभाई रबारी पीछे

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