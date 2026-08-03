US पढ़ाई पर उठे सवालों के बीच अभिजीत डिपके ने दिखाया स्कॉलरशिप लेटर, बोले- लोन लेकर की अमेरिका में पढ़ाई

देशभर में हुए NEET पेपर लीक विरोध प्रदर्शनों को याद करते हुए दीपके ने कहा कि इस आंदोलन को किसी बड़े कॉर्पोरेट ने नहीं, बल्कि आम जनता ने संभाला था। उन्होंने कहा कि जो लोग प्रदर्शन में शामिल थे, वे जानते हैं कि हमें आम लोगों से कितना समर्थन मिला। लोग खुद हमारे लिए खाना दान कर रहे थे और अपनी पानी की बोतलें साथ लेकर आ रहे थे।

इतना ही नहीं, डिपके ने यह भी बताया कि कि ड्यूटी पर तैनात दिल्ली पुलिस के कुछ जवानों ने भी नाम न छापने की शर्त पर उनका साथ दिया था। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस के कुछ कर्मियों ने हमसे कहा था कि वे हमें पानी की बोतलें मुहैया कराएंगे, बशर्ते हम उनकी पहचान गुप्त रखें, क्योंकि उनके अपने बच्चे भी NEET की तैयारी कर रहे थे और वे इस मुद्दे से जुड़ाव महसूस कर रहे थे।