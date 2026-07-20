प्रदर्शन के बीच Cockroach Janata Party के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास को मार्च के बीच डिप्टी कमिश्नर ऑफिस ले गई पुलिस

Sonam Wangchuk: दिल्ली के जंतर-मंतर पर आज सुबह से ही भारी हंगामा चल रहा है। कॉकरेच जनता पार्टी (CJP) के कार्यकर्ताओं ने एक बड़े विरोध मार्च (प्रदर्शन) की तैयारी की थी, जिससे पूरे इलाके में तनाव फैल गया। इसी बीच पुलिस ने एक बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास को हिरासत में ले लिया है और उन्हें सीधे डिप्टी कमिश्नर (डीसी) के ऑफिस ले जाया गया है। इस अचानक हुई कार्रवाई के बाद प्रदर्शन स्थल पर तनाव और ज्यादा बढ़ गया है।