‘इन 3 शर्तों पर खत्म करूंगा अनशन’, सोनम वांगचुक का ऐलान, इधर संसद मार्च से पहले जंतर-मंतर के बाहर भारी सुरक्षा तैनात

संसद मार्च से पहले जंतर-मंतर पर कड़ी सुरक्षा | फोटो सोर्स-ANI
CJP Protest Jantar Mantar: सोनम वांगचुक ने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल से एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने अपना अनशन (भूख हड़ताल) खत्म करने के लिए सरकार और विपक्षी नेताओं के सामने 3 बड़ी शर्तें रखी हैं। अस्पताल में हिरासत में होने के बावजूद वांगचुक ने सोशल मीडिया के जरिए अपना संदेश सरकार तक पहुंचाया है। वहीं दूसरी तरफ, आज 20 जुलाई को उनके संगठन CJP के संसद मार्च को देखते हुए दिल्ली पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। जंतर-मंतर और संसद भवन के आसपास भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है।
सफदरजंग अस्पताल से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी बात रखते हुए सोनम वांगचुक ने कहा कि वे अपना अनशन 20 जुलाई को खत्म कर देंगे, अगर सरकार इनकी ये शर्तें मान लेती है तो-
सोनम वांगचुक ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें सफदरजंग अस्पताल में अवैध तरीके से रोक कर रखा गया है। उन्होंने बताया कि अस्पताल के अंदर उनके घूमने-फिरने, अपनी बात रखने और लोगों से बातचीत करने की आजादी पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। इसके बावजूद वे अपनी मांगों पर मजबूती से अड़े हुए हैं।
सोनम वांगचुक के संगठन CJP के संसद मार्च के ऐलान के बाद दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। जंतर-मंतर और संसद की तरफ जाने वाले रास्तों पर सुबह से ही भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात हैं। जगह-जगह बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं ताकि प्रदर्शनकारियों को संसद की तरफ बढ़ने से रोका जा सके।
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