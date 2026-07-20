‘इन 3 शर्तों पर खत्म करूंगा अनशन’, सोनम वांगचुक का ऐलान, इधर संसद मार्च से पहले जंतर-मंतर के बाहर भारी सुरक्षा तैनात

CJP Protest Jantar Mantar: सोनम वांगचुक ने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल से एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने अपना अनशन (भूख हड़ताल) खत्म करने के लिए सरकार और विपक्षी नेताओं के सामने 3 बड़ी शर्तें रखी हैं। अस्पताल में हिरासत में होने के बावजूद वांगचुक ने सोशल मीडिया के जरिए अपना संदेश सरकार तक पहुंचाया है। वहीं दूसरी तरफ, आज 20 जुलाई को उनके संगठन CJP के संसद मार्च को देखते हुए दिल्ली पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। जंतर-मंतर और संसद भवन के आसपास भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है।