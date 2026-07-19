सोनम वांगचुक की मेडिकल रिपोर्ट आई सामने, शरीर में पानी और पोटैशियम की कमी मिली

रिपोर्ट में एक और चिंताजनक बात सामने आई है कि अस्पताल में भर्ती होने के समय उनके यूरिन (पेशाब) में कीटोन का स्तर 1+ था, जो सिर्फ कुछ घंटों में यानी दोपहर 1 बजे तक बढ़कर 3+ हो गया। डॉक्टरों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए तुरंत नसों के जरिए ग्लूकोज या अन्य जरूरी तरल पदार्थ (IV Fluids) और ORS देने की सलाह दी। लेकिन वांगचुक अपने अनशन पर अड़े हुए हैं और उन्होंने कोई भी इलाज लेने से मना कर दिया है। फिलहाल डॉक्टरों की टीम उनकी सेहत पर चौबीसों घंटे नजर रख रही है और उन्हें इलाज के लिए समझाने की कोशिश की जा रही है।