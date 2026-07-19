19 जुलाई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

दिल्ली में कलयुगी पिता पर 13 साल की मासूम बेटी से दुष्कर्म का आरोप, केस दर्ज कर तलाश में जुटी पुलिस

Jahangirpuri minor assault case Delhi: एक 13 साल की नाबालिग लड़की ने अपने ही पिता पर प्रताड़िक करने और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। मां की शिकायत पर महिंद्रा पार्क थाना पुलिस ने पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और फरार आरोपी पिता की तलाश कर रही है।
2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Imran Ansari

Jul 19, 2026

Jahangirpuri minor assault case Delhi

दिल्ली में कलयुगी पिता पर 13 साल की मासूम बेटी से दुष्कर्म का आरोप

Crime against minors Delhi police investigation; राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके से रिश्तों को तार-तार कर देने वाला एक बेहद घिनौना मामला सामने आया है। यहां एक कलयुगी पिता पर अपनी ही 13 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ यौन उत्पीड़न (यौन शोषण) करने का संगीन आरोप लगा है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, वारदात को अंजाम देने के बाद से ही आरोपी पिता फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही हैं।

पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत मामला दर्ज

दिल्ली पुलिस के अनुसार, पीड़िता की मां ने महिंद्रा पार्क थाने में शिकायत दर्ज कराई है। मां की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ पॉक्सो (POCSO) एक्ट और अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही पीड़िता की मां द्वारा दी गई शिकायत के मुताबिक, आरोपी पिता शाकिर अली बादली गांव में अपनी मां (पीड़िता की दादी) के साथ रहता है, जबकि पीड़िता अपनी मां और 10 साल के छोटे भाई के साथ जहांगीरपुरी इलाके में अलग रहती है।

अकेलेपन का उठाया फायदा

मिली जानकाारी के अनुसार, नाबालिग पीड़िता ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि यह खौफनाक वारदात 7 जुलाई की है। उस दिन वह घर पर अकेली थी और उसकी मां व भाई किसी काम से बाहर गए हुए थे। घर को खाली पाकर आरोपी पिता शाकिर अली वहां पहुंचा। आरोप है कि उसने अपनी ही बेटी की लाचारी का फायदा उठाते हुए उसकी मर्जी के खिलाफ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। रिपोर्ट के मुताबिक, जब पीड़िता ने इसका विरोध किया, तो आरोपी ने उसे और उसकी मां को जान से मारने की धमकी दी। उसने कहा कि अगर इस बारे में किसी को भी बताया, तो वह दोनों को खत्म कर देगा।

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच किया शुरू

फिलहाल पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी लगातार अपने ठिकाने बदल रहा है, लेकिन उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

crime

Updated on:

19 Jul 2026 07:04 pm

Published on:

19 Jul 2026 07:04 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / दिल्ली में कलयुगी पिता पर 13 साल की मासूम बेटी से दुष्कर्म का आरोप, केस दर्ज कर तलाश में जुटी पुलिस

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

सोनम वांगचुक पर पुलिसिया कार्रवाई को लेकर बिफरी AAP; संजय सिंह बोले- ‘अस्पताल में जबरन किया गया भर्ती’

Delhi Police Jantar Mantar action Wangchuk
नई दिल्ली

‘यह मेरा शरीर है, मुझे अपना डॉक्टर चुनने का हक क्यों नहीं?’ सोनम वांगचुक मामले में हाईकोर्ट के फैसले के बाद भड़के वकील

Safdarjung Hospital, Medanta Hospital, Sonam Wangchuk Health
नई दिल्ली

दिल्ली के GTB अस्पताल में बड़ी लापरवाही: इमरजेंसी वार्ड में मरीज पर गिरा छत का पंखा, कुछ ही घंटे बाद हुई मौत

GTB Hospital Delhi ceiling fan accident
नई दिल्ली

Abhijeet Dipke News : दिल्ली में कहां ठहरे हैं अभिजीत दीपके ? उनके ही दोस्त ने किया खुलासा, गार्ड बोला- सादे कपड़े में आती है पुलिस

Abhijeet Dipke
नई दिल्ली

सोनम वांगचुक को सरकारी अस्पताल से शिफ्ट करने की तत्काल मांग हाईकोर्ट ने ठुकराई, मांगी स्टेटस रिपोर्ट

Sonam Wangchuk Delhi High Court verdict
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.