दिल्ली में कलयुगी पिता पर 13 साल की मासूम बेटी से दुष्कर्म का आरोप, केस दर्ज कर तलाश में जुटी पुलिस

मिली जानकाारी के अनुसार, नाबालिग पीड़िता ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि यह खौफनाक वारदात 7 जुलाई की है। उस दिन वह घर पर अकेली थी और उसकी मां व भाई किसी काम से बाहर गए हुए थे। घर को खाली पाकर आरोपी पिता शाकिर अली वहां पहुंचा। आरोप है कि उसने अपनी ही बेटी की लाचारी का फायदा उठाते हुए उसकी मर्जी के खिलाफ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। रिपोर्ट के मुताबिक, जब पीड़िता ने इसका विरोध किया, तो आरोपी ने उसे और उसकी मां को जान से मारने की धमकी दी। उसने कहा कि अगर इस बारे में किसी को भी बताया, तो वह दोनों को खत्म कर देगा।