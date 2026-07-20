‘हमें संसद जाने से कोई नहीं रोक सकता’, CJP प्रमुख अभिजीत दीपके का ऐलान

CJP के संस्थापक अध्यक्ष अभिजीत दीपके ने दिल्ली पुलिस और प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जंतर-मंतर के पास का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें पत्थरों से लदा एक ट्रक और एक क्षतिग्रस्त वैन दिखाई दे रही है। दीपके ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन शुरू होने से पहले ही वहां पत्थरों से भरा ट्रक खड़ा करना एक बड़ी चिंता का विषय है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या पुलिस प्रशासन शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे सीजेपी कार्यकर्ताओं पर पत्थरबाजी करने की कोई साजिश रच रहा है? हालांकि, दीपके के इस दावे की अभी तक कोई स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और न ही दिल्ली पुलिस की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक बयान सामने आया है।