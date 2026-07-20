Delhi Protest: जेपी नड्डा और CJP नेताओं की मुलाकात, बातचीत की पहल को लेकर दोनों के अलग-अलग दावे

कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से बातचीत के बाद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने X पर एक पोस्ट में कहा कि बातचीत की यह पहल प्रदर्शनकारियों की ओर से की गई थी। सोमवार सुबह पहली बार प्रदर्शनकारियों की ओर से सरकार के साथ बातचीत करने का प्रस्ताव आया और सुबह सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुलाकात हुई। उनके डेलीगेशन के साथ विस्तार से पहले मौखिक चर्चा हुई और उनके द्वारा लगभग 4 बजे मुझे लिखित याचिका दी गई। उन्होने सभी प्रदर्शनकारियों से अनुरोध किया कि वे अपने धरने को समाप्त करें और सामान्य स्थिति बहाल करने में प्रशासन की मदद करें।