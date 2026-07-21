Monsoon Session का दूसरा दिन भी हंगामे के साथ हो सकता है शुरू, विपक्षी हमले का काट निकालने के लिए जुटेंगे NDA के नेता

Monsoon Session: संसद के मानसून सत्र का दूसरा दिन भी हंगामे के साथ शुरू हो सकता है। सत्र के पहले दिन हंगामे के चलते स्पीकर ने सदन की कार्यवाही कई बार स्थगित की। लोकसभा को छह और राज्यसभा को पांच बार स्थगित करना पड़ा। विपक्षी सांसदों ने नीट पेपर लीक, राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर चर्चा की मांग को लेकर सरकार को घेरा। वह नारेबाजी करते हुए वेल में भी दाखिल हुए। इसके साथ ही, बीते सोमवार को लोकसभा में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक अध्यादेश की जगह लेने के लिए एक विधेयक पेश किया, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 कर दी गई थी।