IAS Transfer: गुजरात में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 28 आईएएस समेत 41 अधिकारियों के तबादले

गुजरात राज्य समाज कल्याण बोर्ड के चेयरमैन महेश जानी को गुजरात शहरी आजीविका मिशन का मिशन डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। सीबी गनात्रा को गुजरात राज्य नागरिक आपूर्ति निगम का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। वहीं, बीएच पटेल को गुजरात अनुसूचित जाति विकास निगम का प्रबंध निदेशक बनाया गया है। अन्य नियुक्तियों के तहत एमके जोशी को गुजरात डेवलपमेंट सपोर्ट एजेंसी (डी-एसएजी) का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया गया है। एके जोशी को गुजरात अनरिजर्व्ड एजुकेशनल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का प्रबंध निदेशक (एमडी) बनाया गया है।