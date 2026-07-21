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IAS Transfer: गुजरात में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 28 आईएएस समेत 41 अधिकारियों के तबादले

IAS Transfers In Gujarat: गुजरात सरकार ने 28 आईएएस और 13 गुजरात प्रशासनिक सेवा (जीएएस) अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियां की हैं। अधिकारियों को विभिन्न विभागों, नगर निगमों, जिला प्रशासन और सरकारी निगमों में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
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अहमदाबाद

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Rakesh Mishra

Jul 21, 2026

IAS Transfer in Gujarat

प्रतीकात्मक तस्वीर

अहमदाबाद। गुजरात सरकार ने मंगलवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया। इसके तहत 28 भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारियों और 13 गुजरात प्रशासनिक सेवा (जीएएस) क्लास-1 अधिकारियों का तबादला और नई नियुक्तियां की गईं। इन अधिकारियों को महत्वपूर्ण विभागों, शहरी निकायों, जिला प्रशासन और राज्य सरकार के निगमों में तैनात किया गया है।

सामान्य प्रशासन विभाग ने 21 जुलाई को दो अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी कीं। इनमें नगर निगम आयुक्त, जिला विकास अधिकारी, राज्य निगमों के प्रमुख, वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों और सचिवालय में तैनात अधिकारियों के तबादले और नियुक्तियों की जानकारी दी गई। वरिष्ठ पदों पर किए गए बदलावों के तहत, गुजरात एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (जीईडीए) के निदेशक गौरव मकवाना को उत्तर गुजरात विज कंपनी लिमिटेड (यूजीवीसीएल) का पूर्णकालिक प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। इससे पहले वह यूजीवीसीएल के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे थे।

डीके पटेल को जीईडीए का नया निदेशक बनाया

वहीं जियोलॉजी और माइनिंग कमिश्नरेट में विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) डीके पटेल को जीईडीए का नया निदेशक बनाया गया है। जूनागढ़ नगर निगम के आयुक्त प्रभाव जोशी का तबादला गुजरात औद्योगिक विकास निगम (जीआईडीसी) के संयुक्त प्रबंध निदेशक के पद पर कर दिया गया है। उनकी जगह जूनागढ़ नगर निगम के नए आयुक्त के रूप में गुजरात खेल प्राधिकरण के सचिव आईआर वाला को नियुक्त किया गया है।

डीडीओ स्तर पर भी कई बदलाव

एचजे प्रजापति को पोरबंदर नगर निगम से हटाकर अमरेली का जिला विकास अधिकारी (डीडीओ) नियुक्त किया गया है। वहीं, सूरत शहरी विकास प्राधिकरण (एसयूडीए) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुथार राज रमेशचंद्र को पोरबंदर नगर निगम का आयुक्त बनाया गया है। इस प्रशासनिक फेरबदल में जिला विकास अधिकारियों (डीडीओ) के स्तर पर भी कई बदलाव किए गए हैं।

दाहोद के डीडीओ स्मित लोढ़ा को सूरत नगर निगम का उप आयुक्त नियुक्त किया गया है। वहीं, हिरेन जे बारोट को दाहोद का नया डीडीओ बनाया गया है। केपी जोशी को देवभूमि द्वारका का जिला विकास अधिकारी (डीडीओ) नियुक्त किया गया है। वहीं, डीके ब्रह्मभट्ट को गांधीनगर और के.एस. झाला को डांग-आहवा का डीडीओ बनाया गया है। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार एम.पी. पांड्या को गुजरात मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है।

उन्होंने डीके ब्रह्मभट्ट की जगह ली है, जिनका तबादला गांधीनगर जिला प्रशासन में कर दिया गया है। बिजली क्षेत्र में कौशल विकास के निदेशक केजे राठौड़ को दक्षिण गुजरात विज कंपनी लिमिटेड (डीजीवीसीएल), सूरत का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। वहीं एमडी चुडासमा को पश्चिम गुजरात विज कंपनी लिमिटेड (पीजीवीसीएल), राजकोट का प्रबंध निदेशक बनाया गया है।

गनात्रा राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध निदेशक

गुजरात राज्य समाज कल्याण बोर्ड के चेयरमैन महेश जानी को गुजरात शहरी आजीविका मिशन का मिशन डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। सीबी गनात्रा को गुजरात राज्य नागरिक आपूर्ति निगम का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। वहीं, बीएच पटेल को गुजरात अनुसूचित जाति विकास निगम का प्रबंध निदेशक बनाया गया है। अन्य नियुक्तियों के तहत एमके जोशी को गुजरात डेवलपमेंट सपोर्ट एजेंसी (डी-एसएजी) का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया गया है। एके जोशी को गुजरात अनरिजर्व्ड एजुकेशनल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का प्रबंध निदेशक (एमडी) बनाया गया है।

वहीं आरएन कुचारा को राजकोट नगर पालिकाओं का क्षेत्रीय आयुक्त, सीए गांधी को वडोदरा नगर पालिकाओं का क्षेत्रीय आयुक्त और पीबी राठौड़ को कौशल विकास निदेशक नियुक्त किया गया है। सरकार ने गुजरात गैस लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक के रूप में बीएन पटेल और 'डेवलपिंग कास्ट्स वेलफेयर' के निदेशक के रूप में वीके जाधव की सेवाएं भी जारी रखी हैं। ये दोनों पद संबंधित विभागों के अधीन रहेंगे और इन्हें आईएएस कैडर के समकक्ष पद माना जाएगा।

13 अधिकारियों का तबादला

एक अलग अधिसूचना में सरकार ने गुजरात प्रशासनिक सेवा (जीएएस) के 13 अधिकारियों का तबादला किया है। जीएएस की प्रमुख नियुक्तियों के तहत, वीके पटेल को गुजरात औद्योगिक विकास निगम का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। उन्होंने बीके जोशी की जगह ली है, जिनका तबादला आईएएस अधिकारी के रूप में कर दिया गया था। एके प्रजापति को अरवल्ली-मोडासा की जिला ग्रामीण विकास एजेंसी का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है, जबकि डीएन सतानी को सिविल सप्लाईज़ डायरेक्टरेट में जॉइंट डायरेक्टर के पद पर तैनात किया गया है।

जीवी मियानी को गुजरात पंचायत सेवा चयन बोर्ड का सचिव नियुक्त किया गया है। वहीं, वाईएस चौधरी को गुजरात पर्यटन निगम लिमिटेड का संयुक्त प्रबंध निदेशक और ए.के. कलसरिया को भू-विज्ञान एवं खनन आयुक्तालय में विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) बनाया गया है। एमआर प्रजापति को गुजरात खेल प्राधिकरण का सचिव नियुक्त किया गया है। वहीं, केएस डाभी को वलसाड का निवासी अतिरिक्त कलक्टर, डीएम गोहिल को सूरत की क्षेत्रीय विश्लेषण समिति का संयुक्त आयुक्त और एए डोडिया को अमरेली का निवासी अतिरिक्त कलक्टर बनाया गया है।

पीसी दवे और बीआर अहीर ने एक-दूसरे का स्थान ले लिया है। पीसी दवे को गांधीनगर नगर निगम का उप आयुक्त नियुक्त किया गया है, जबकि बीआर अहीर ने परिवहन आयुक्त कार्यालय में विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) का पद संभाला है। कुमारी केबी पटेल को गांधीनगर में भू-विज्ञान और खनन आयुक्त कार्यालय में अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया है।

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Updated on:

21 Jul 2026 04:50 pm

Published on:

21 Jul 2026 04:50 pm

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