Maharashtra Murder: बाथरूम में खुले नल के नीचे मिली लाश, मर्डर केस में अब सामने आया पति-पत्नी और ‘वो’ एंगल

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। फ्लैट का दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया गया। कमरे के भीतर बाथरूम में एक व्यक्ति का सड़ा-गला शव मिला। शव की हालत ऐसी थी कि माना जा रहा है कि उसकी मौत कई दिन पहले हुई थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रारंभिक जांच में मृतक की उम्र करीब 40 वर्ष बताई जा रही है। पुलिस उसकी पहचान की पुष्टि करने और हत्या के कारणों की पूरी जानकारी जुटाने में लगी है। फ्लैट और आसपास के इलाके से भी सबूत जुटाए गए।