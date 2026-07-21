CJP प्रोटेस्ट में लाठीचार्ज को एल्विश यादव ने बताया गलत तो हुमा कुरैशी ने सरकार पर बोला हमला

बता दें, इस लाठीचार्ज पर पुलिस का बयान सामने आया है। उनके मुताबिक, बार-बार चेतावनी और कानूनी निर्देशों के बावजूद, प्रदर्शनकारियों ने “हटने से मना कर दिया था और जानबूझकर लागू रोक के आदेशों का उल्लंघन कर रहे थे”। पुलिस ने यह भी आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस कर्मियों पर पत्थरों और दूसरी चीजों से हमला किया, पुलिस बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की, पुलिस और दूसरी सरकारी गाड़ियों में तोड़-फोड़ की, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, और “बड़े पैमाने पर हिंसा की, जिससे पब्लिक ऑर्डर, मौजूदा सुरक्षा इंतजामों, और अपनी कानूनी ड्यूटी कर रहे पुलिस कर्मियों की सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो गया।”