Salman Khan share new photos: बॉलीवुड के 'सुल्तान' यानी सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। वह अपनी बातों को कभी घुमा-फिराकर नहीं रखते और इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर सलमान खान की सेहत और उनके लुक्स को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं, जिससे उनके करोड़ों फैंस काफी चिंतित थे। अब एक्टर ने अपने लेटेस्ट सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपनी हेल्थ पर चल रही इन सभी अफवाहों पर चुप्पी तोड़ी है, लेकिन एक बेहद अनोखे अंदाज में, जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है।