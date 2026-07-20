जानकारी के लिए बता दें कि ये इमोशनल वीडियो, मैच के बाद के जश्न का है, जिसमें विश्व विजेता बनने के बाद भी यामाल अपने भाई के साथ बेहद सादगी और प्यार से समय बिताते दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए कार्तिक आर्यन ने लिखा, "ये लड़का और इसकी कहानी… सचमुच प्रेरणादायक है! हर मुश्किल का सामना करते हुए आखिरकार ये विश्व चैंपियन बन ही गया।" साथ ही उन्होंने दिल वाले इमोजी के साथ लामिन यामाल को टैग करते हुए इसे अपना फेवरेट मोमेंट भी बताया है।