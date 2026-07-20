कार्तिक आर्यन ने इंस्टाग्राम पर लामिन यामाल के लिए शेयर की स्टोरी। (फोटो सोर्स: instagram-kartikaaryan)
Kartik Aaryan on Lamine Yamal:बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन का फुटबॉल के प्रति प्यार एक बार फिर देखने को मिला है। नेशनल अवॉर्ड विजेता कार्तिक ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर स्टोरी लगाई है, जिसमें उन्होंने स्पेन के युवा फुटबॉल स्टार लामिन यामाल की जमकर तारीफ की। कार्तिक ने एक वायरल वीडियो री-शेयर किया, जिसमें स्पेन की ऐतिहासिक FIFA World Cup 2026 की जीत के बाद यामाल अपने छोटे भाई कीने (Keyne) के साथ भावुक पल साझा करते नजर आ रहे हैं।
जानकारी के लिए बता दें कि ये इमोशनल वीडियो, मैच के बाद के जश्न का है, जिसमें विश्व विजेता बनने के बाद भी यामाल अपने भाई के साथ बेहद सादगी और प्यार से समय बिताते दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए कार्तिक आर्यन ने लिखा, "ये लड़का और इसकी कहानी… सचमुच प्रेरणादायक है! हर मुश्किल का सामना करते हुए आखिरकार ये विश्व चैंपियन बन ही गया।" साथ ही उन्होंने दिल वाले इमोजी के साथ लामिन यामाल को टैग करते हुए इसे अपना फेवरेट मोमेंट भी बताया है।
गौरतलब है कि महज 19 साल की उम्र में लामिन यामाल स्पेन की फीफा वर्ल्ड कप 2026 जीत के सबसे बड़े सितारों में शामिल रहे हैं। पूरे टूर्नामेंट में उनके शानदार प्रदर्शन ने स्पेन को खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई। साधारण परिवार से निकलकर विश्व चैंपियन बनने तक का उनका सफर लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है।
इसके अलावा ये बात भी जगजाहिर है कि कार्तिक आर्यन लंबे समय से फुटबॉल के बड़े प्रशंसक रहे हैं और अक्सर इस खेल से जुड़े अपने पसंदीदा पल सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं। यामाल और उनके भाई के इस भावुक वीडियो को शेयर कर कार्तिक आर्यन ने खेलों के प्रति अपने प्यार और जुनून को दिखाया है एयर ये भी बताया कि हर बड़ी जीत के पीछे संघर्ष, मेहनत और अपनों का अटूट साथ होता है।
गौरतलब है कि यामाल की जीत का जश्न मना रहे अभिनेता कार्तिक आर्यन ने हाल ही में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फिल्म 'चंदू चैंपियन' में अपने दमदार अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार जीतकर अपने करियर की सबसे बड़ी उपलब्धियों में एक और मुकाम हासिल कर लिया है।
हालांकि, मुरलीकांत पेटकर के प्रेरणादायक जीवन पर आधारित इस फिल्म में कार्तिक ने अपने जबरदस्त एक्टिंग, कड़ी मेहनत और बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन से दर्शकों और क्रिटिक्स का दिल जीत लिया था। फिलहाल अपने पहले मिले राष्ट्रीय पुरस्कार के साथ कार्तिक आर्यन ने भारतीय सिनेमा के बेहतरीन एक्टर्स की रेस में खुद को और मजबूती के साथ खड़ा कर लिया है।
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