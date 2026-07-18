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72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐलान, बेस्ट एक्टर-एक्ट्रेस में कार्तिक आर्यन और यामी गौतम ने मारी बाजी

72nd National Film Awards Winners List: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में 72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स के विजेताओं की घोषणा की।
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मुंबई

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Saurabh Mall

Jul 18, 2026

72nd National Film Awards Winners List

72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स के विजेताओं की घोषणा (सोर्स: पत्रिका)

72nd National Film Awards Winners List Update: 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐलान हो गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने नई दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में विजेताओं के नाम घोषित किए। इस समारोह का लाइव प्रसारण PIB इंडिया के यूट्यूब चैनल पर किया गया। इस बार कई बेहतरीन फिल्मों, किताबों और फिल्म क्रिटिक्स (समीक्षकों) को उनके शानदार काम के लिए सम्मानित किया गया।

फिल्म लेखन और पुस्तकों को मिला सम्मान

पुरस्कारों की घोषणा के दौरान जूरी ने बताया कि फिल्म लेखन और सिनेमा पर आधारित पुस्तकों की कई भाषाओं में 24 एंट्रियां मिली थीं। कड़ी समीक्षा के बाद हिंदी के वरिष्ठ फिल्म समीक्षक संजीव श्रीवास्तव को बेस्ट फिल्म क्रिटिक का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। जूरी ने उनकी गहरी रिसर्च, भारतीय सिनेमा की समझ और फिल्मों के सामाजिक व कलात्मक पक्ष पर लिखने की शैली की सराहना की।

वहीं, नादिरुवुडे निम्मा कागी को सिनेमा पर सिनेमा पर बेस्ट बुक का अवॉर्ड का पुरस्कार मिला। जूरी का कहना है कि इस पुस्तक ने सिनेमा को नए नजरिए से समझाने का महत्वपूर्ण काम किया है।

नॉन-फीचर फिल्मों में चमकीं ये फिल्में, दो हफ्ते देरी से हुए पुरस्कार

नॉन-फीचर फिल्म श्रेणी में इस साल 24 भाषाओं की 161 डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्म और एनिमेशन फिल्मों का मूल्यांकन किया गया। जूरी ने बताया कि सभी फिल्मों में शानदार प्रतिभा देखने को मिली, जिससे विजेताओं का चयन आसान नहीं था।

इस श्रेणी में 'Chola Dora aur Sui' (हिंदी) और 'Bhadra-Kali Natakam' (मलयालम) को स्पेशल जूरी मेंशन से सम्मानित किया गया। दोनों फिल्मों ने भारत की सांस्कृतिक विरासत को प्रभावशाली ढंग से बड़े पर्दे पर पेश किया।

बता दें इस बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा तय समय से करीब दो सप्ताह देर से हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जूरी को अंतिम निर्णय लेने और सभी पर विस्तार से विचार करने में अतिरिक्त समय लगा। इसके अलावा कुछ जूरी सदस्यों के व्यस्त कार्यक्रम भी देरी का कारण बने।

यहां देखे- 72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स के विजेताओं की लिस्ट-

अपडेट जारी है…

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Updated on:

18 Jul 2026 06:33 pm

Published on:

18 Jul 2026 06:28 pm

Hindi News / Entertainment / 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐलान, बेस्ट एक्टर-एक्ट्रेस में कार्तिक आर्यन और यामी गौतम ने मारी बाजी

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