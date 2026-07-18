72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐलान, बेस्ट एक्टर-एक्ट्रेस में कार्तिक आर्यन और यामी गौतम ने मारी बाजी

पुरस्कारों की घोषणा के दौरान जूरी ने बताया कि फिल्म लेखन और सिनेमा पर आधारित पुस्तकों की कई भाषाओं में 24 एंट्रियां मिली थीं। कड़ी समीक्षा के बाद हिंदी के वरिष्ठ फिल्म समीक्षक संजीव श्रीवास्तव को बेस्ट फिल्म क्रिटिक का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। जूरी ने उनकी गहरी रिसर्च, भारतीय सिनेमा की समझ और फिल्मों के सामाजिक व कलात्मक पक्ष पर लिखने की शैली की सराहना की।