कान्स से थिएटर तक छाई ‘बालन: द बॉय’ अब OTT पर मचाएगी धमाल, जानिए रिलीज डेट और प्लेटफॉर्म

'बालन: द बॉय' एक साइकोलॉजिकल मिस्ट्री-ड्रामा है, जिसकी कहानी एक मां और उसके छोटे बेटे के इर्द-गिर्द घूमती है।

दोनों एक ऐसे रहस्यमयी अतीत से भाग रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें लगातार अपनी पहचान बदलनी पड़ती है। वे एक गांव से दूसरे गांव में भटकते रहते हैं और खुद को बचाने के लिए अलग-अलग नामों से जिंदगी जीते हैं। फिल्म जीवित रहने की जद्दोजहद, बदलती पहचान और मां-बेटे के गहरे भावनात्मक रिश्ते को बेहद संवेदनशील तरीके से पेश करती है।